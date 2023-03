El Museo Vostell Malpartida presenta la residencia del artista andaluz David López Panea 'Campamento barroco: perlas y bultos', que se desarrollará entre los días 22 y 24 de marzo en el Museo Vostell Malpartida y en el Monumento Natural Los Barruecos. Como colofón, el sábado 25 de marzo, a partir de las 11:00 horas, se mostrarán públicamente en la sala El Molino las obras generadas durante dicha residencia -todas ellas vinculadas a procesos performativos y de acción- y el comisario de este proyecto y crítico de arte Michel Hubert pronunciará la conferencia titulada 'Teoría del paisaje a partir de la noción de lo sublime según Schiller aplicada a la obra de David López Panea'.

Durante estos días, el artista instalará una tienda de campaña en el Museo Vostell Malpartida que constituirá un campamento base desde el que cada día realizará pequeñas rutas por el paraje de Los Barruecos que serán retransmitidas en streaming. En estos paseos, vividos como acciones performativas y pictóricas, Panea prestará gran atención a la sostenibilidad del medio ambiente. Sus acciones no tendrán ningún impacto en el entono, pues el artista realizará pinturas, dibujos y bocetos con materiales recogidos in situ (tierras, maderas, hojas, agua, etc.) en una práctica duracional inmersiva de reflexión -desde las artes- sobre la naturaleza y su relación con el ser humano, siempre en diálogo con el concepto y la obra de Wolf Vostell.

Este 'campamento artístico' se inserta dentro de la corriente del arte ecológico y supone, asimismo, una profundización en la investigación que sobre el paisaje viene desarrollando desde hace años el artista con experiencias similares en otros espacios naturales. En la creación de estas obras insiste en convivir con el entorno y medirse con él, y es en la pintura –“pictoris causa”- donde, como en una conversación, va anudando y fortaleciendo su relación con el mismo. David López Panea(Sevilla, 1973), cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas en España. Fue premio de pintura Focus-Abengoa en 2004, y su obra está en museos y en colecciones públicas y privadas.