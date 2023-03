Si tienes una idea innovadora y quieres emprender en Cáceres este es tu momento. La Cámara de Comercio de Cáceres, con el apoyo de Extremadura New Energies Academy, ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar tu proyecto. ¿Aún lo estás madurando? ¿Ya tienes un producto y quieres comprobar cómo funciona? ¿Lo tienes todo montado y necesitas el último empujón para lanzarte? Cáceres-LAB es una iniciativa pensada para que puedas recibir asesoramiento en cualquiera de estas fases. Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres y Ramón Jiménez Serrano, consejero delegado de Extremadura New Energies (ENE), han presentado este programa cuyo objetivo es la retención del talento de los emprendedores cacereños gracias a la colaboración público-privada. Entre las principales novedades de Cáceres-LAB puede destacarse que Extremadura New Energies, como patrono de este programa, otorga un premio de 10.000 euros a una de las startups que sean seleccionadas.

¿Qué temas son los que despiertan más interés? Los temas que tendrán prioridad en el Programa Cáceres LAB, ya en marcha son: Energías Renovables, Agro-Tech; Food-Tech y Emerging Tech. El presidente cameral ha destacado que Cáceres-LAB es un espacio de excelencia y un punto de encuentro para inspirarse, conocer casos de éxito y estén arropados en cualquier fase del proceso En el Programa Cáceres-Lab tienen cabida "todo tipo de ideas, independientemente del sector o del grado de madurez del proyecto, aunque se dará prioridad a las iniciativas centradas en Energías renovables, Agro-Tech; Food-Tech y EmergingTech. En cualquier caso, se apostará por empresas con un alto componente de innovación (de cualquier tipo), que operen en mercados interesantes y cuyos modelos de negocio sean escalables e invertibles", dijo Álvarez en la presentación de Cáceres-LAB. Seedbed, Start y Growth El programa tiene tres fases, en función del grado de madurez de los proyectos. La primera de ellas se llama Seedbed y se especializa en formación de startups a través de cursos de iniciación al emprendimiento a lo largo de 60 horas. La fase de incubación se denomina Start y está pensada para iniciativas que solo tengan la idea o un modelo de producto aún no validado. Finalmente, la última de las fases es la de aceleración o Growth. Los doce proyectos seleccionados se tutelarán a lo largo de tres o seis meses, que pueden ser ampliables si se decide por parte de la Cámara de Comercio. Ramón Jiménez, consejero delegado de ENE, colabora con Cáceres-LAB como patrono con la creación de un premio de 10.000 euros para una de las startups seleccionadas. Será elegida por un jurado compuesto por ENE y Cáceres-LAB. Para ser acreedor de este premio es necesario que el proyecto se enmarque dentro del ámbito de la eficiencia y almacenamiento energético, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se valorará muy especialmente aquellas iniciativas comprometidas con la descarbonización (Net Zero) o la utilización de componentes sostenibles, como el hidrógeno verde o el litio, para la generación de combustibles limpios. Jiménez concluyó que proyectos como el de ENE, que plantea producir hidróxido de litio e incorporar las últimas innovaciones en la planta de Cáceres, son "una oportunidad, porque Extremadura y Cáceres van a estar en el corazón de un nuevo ecosistema industrial al que está mirando Europa, y vamos a necesitar gente preparada y formada para liderar ese proceso".