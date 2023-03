La defensa de los condenados de Atrio prevé presentar hoy el recurso

La defensa de los dos condenados por el robo de Atrio prevé registrar el recurso ante el tribunal a lo largo de este viernes. Coincide que hoy se cumple el plazo de diez días que da la ley para que se envíe el escrito de apelación en sede judicial. No obstante, eso no significa que este viernes llegue al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) puesto que antes debe pasar por instancias previas.

De esta forma, Sylvia Córdoba, la abogada de Priscila Lara Guevara y Constantin Dumitru justificará ante el alto tribunal extremeño que sus clientes no son culpables de los delitos que se les acusan y que la sentencia es «desproporcionada» puesto que está basada en «indicios» y no en «pruebas concluyentes».

Ambos fueron condenados por la Audiencia Provincial deCáceres a cuatro años de cárcel --Dumitru a cuatro y medio-- por el robo de las 45 botellas de lujo. También se les impuso el pago de 750.000 euros a la aseguradora, la cantidad con la que la compañía ha indemnizado a los dueños del hotel por el valor de los vinos. La resolución de la Sala se hizo pública con rapidez insólita, tan solo unos días después de que se celebrara el juicio, considerado ya como el más mediático de la historia de Cáceres.

Hasta una veintena de medios se acreditaron, entre ellos nacionales e internacionales como The Guardian o The Mirror. La vista se prolongó durante dos jornadas, en la primera declararon los testigos, empleados y policías. Los acusados se negaron a responder preguntas de las partes, solo Dumitru sí quiso hacer declaraciones ante su abogada pero ella declinó interrogarle. De hecho, el acusado aprovechó su alegato final tras el juicio para manifestar su inocencia. Priscila, por su parte, no quiso hacer declaraciones. Ambos se encuentran en prisión desde hace siete meses ya tras su detención cuando intentaban cruzar la frontera de Croacia.

Su abogada ha solicitado en reiteradas ocasiones que fueran liberados hasta que hubiera sentencia firme, la última vez esta pasada semana, un extremo que ha declinado una por una el juzgado alegando que existe posibilidad de fuga porque no tienen arraigo en España.

En cuanto a las pruebas que consideró la Sala para condenarlos se encuentran las pruebas de ADNque encontraron en el váter de la habitación 107 en la que se hospedaron, los registros de llamadas y cámaras de la DGT que los sitúan en el lugar de los hechos y por último, el testimonio de un empleado y un policía, que constataron que los reconocían físicamente durante el juicio como los autores. La abogada de la defensa no descarta llegar hasta el Supremo si el TSJEx da la razón a la Audiencia Provincial.