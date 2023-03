El Pleno ordinario de marzo escenificó ayer la desintegración de Ciudadanos (Cs) en Cáceres, haciendo oficial la renuncia a sus actas de los concejales de la formación naranja Ñete Bohigas y Francisco Javier González, que dejan sola al frente del grupo en la corporación municipal a su actual portavoz, Raquel Preciados. Ni Bohigas ni González asistieron a la sesión plenaria en la que el alcalde, Luis Salaya, les deseó «mucha suerte» y les agradeció su aportación a la ciudad. Tanto Bohigas (que también ha renunciado a su acta de diputado provincial) como González anunciaron su renuncia a las actas el pasado viernes, llamando a sus compañeros de la corporación horas antes de que el PSOE de Cáceres desvelara que sus nombres estaban incluidos en la lista electoral para los comicios del próximo 28-M, que encabeza el propio Salaya.

Sustitutos

La renuncia será notificada a la junta electoral central, al tiempo que se elevará la propuesta de sus sustitutos en el grupo municipal. Bohigas formaba parte de la lista electoral que Cs configuró para las elecciones de 2019. González Martín tomó posesión en julio de 2022 como concejal de Cs, tras la renuncia de Antonio Ibarra, que presentó su dimisión por cuestiones personales y profesionales.

Anteriormente, el ex portavoz de Cs (número 1 de la lista de la formación naranja en 2019) Francisco Alcántara presentó su renuncia y pasó, junto con su compañera Mar Díaz (también ex concejala de Cs), a formar parte de la corporación cacereña como ediles no adscritos, a principios de la presente legislatura. A Alcántara se le abrió expediente por «deslealtad» al partido, cuando Cayetano Polo todavía era el líder de la formación naranja a nivel regional. Posteriormente, creó el partido provincialista Cáceres Viva, en el que inicialmente se integró la Plataforma Cacereños por Cáceres, que se desvinculó del partido en mayo de 2021 por “desavenencias con la directiva”. Tampoco cuajó su integración en la formación regionalista Levanta que, curiosamente, ahora anuncia coaliciones con Cs en Extremadura, cerrando el ciclo.

En cuanto a los sustitutos de Bohigas y González serán el diplomado en Enfermería Óscar Redondo y la docente María Antonia Cayetano. Pero queda por saber si aceptarán el acta y tomarán posesión como ediles en el pleno ordinario del próximo 20 de abril; apenas un mes antes de los comicios. En el caso de la vacante de Bohigas en la Diputación, Cs sí ha confirmado que el edil de la formación en Garrovillas de Alconétar Miguel Julián le sustituirá como diputado provincial.

El futuro de Preciados

La propia Preciados también anunció el pasado verano que no continuaría al frente de Cs en Cáceres ni se presentaría a las elecciones del 28-M por la formación naranja. Se ha especulado acerca de su integración en la lista del PP y la portavoz declaró a el Periódico Extremadura que sopesaba ofertas de cara a las elecciones. De hecho, Cs es la única formación con representación municipal que a estas alturas no ha anunciado candidatura en Cáceres. A nivel orgánico, la situación en el partido también es turbulenta desde que el ex coordinador de la junta directiva de Cs Cáceres Joaquín Valhondo de la Luz presentara en enero su dimisión y su baja del partido.