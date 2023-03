Rocío Monasterio (Vox): «Trasladar la Cruz de los Caídos de Cáceres sería un ataque brutal»

Frente al aborto, defiende la vida, frente a la ley LGTBI sostiene que «no hay que colectivizar». Dice que PP y PSOE son lo mismo. Que la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, entregará los votos al PSOE y que el socialismo es sinónimo de retroceso. En esta entrevista, la portavoz de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, asegura que no es facha, hace defensa de la Cruz los Caídos y dice que su traslado sería «un ataque brutal» a Cáceres.

-«A mí no me ha llegado, no sé si será por facha», ha dicho usted sobre el bono social.

-Lo que creo es que las familias numerosas tenemos pocas ayudas.

¿Qué es ser facha?

-Me llaman de todo: de ultraderecha, facha, xenófoba... y realmente me considero una defensora de España y de la libertad. Aquí se utiliza el facha para cualquiera que discrepe. En España se está imponiendo un pensamiento único; y si cuestionas determinados temas como la ideología de género, el fanatismo climático, el animalismo o no defender la familia, eres un facha. No soy partidaria del pensamiento único, porque tengo parte cubana y ya sé que el pensamiento único trae falta de libertad.

-¿Vox es la extrema derecha?

-Es la extrema necesidad, es de sentido común. Está dando voz a mucha gente que no se ve representada en los partidos del sistema. El PP y el PSOE se han unido en una agenda común. Este jueves escuchábamos a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, decir que ella iba a negociar con el PSOE de forma prioritaria. Los extremeños tienen que saber que si votan al PP están entregando su voto al PSOE. Tienen la misma idea del aborto, de la ideología de género, de la Ley de Memoria Histórica, de dividir España en 17 pequeños reinos de taifas en lugar de un proyecto que nos haga fuertes, que vele por los extremeños. Y la señora Guardiola ya lo ha dicho: ‘Entregaré los votos al PSOE’.

-¿Por qué Tamames, no había otro?

-Hay muchos, pero Tamames (ya lo hemos visto en la rueda de prensa, que ha sido fantástico) ha dado una lección de que hay que respetar lo que hicieron nuestros padres y abuelos, que supieron llevar a España a una prosperidad. Es el camino que tenemos que recuperar. Estos últimos gobiernos nos han endeudado, nos han llevado económicamente al desastre y tenemos jóvenes y no tan jóvenes que solo han visto crisis: no pueden acceder a una vivienda, a un trabajo, no pueden tener una familia. Este es el fruto del gobierno PP-PSOE: la ruina.

-¿Ha venido en tren?

-Ojalá hubiera podido venir en AVE. Por desgracia estos años de socialismo lo que han traído a Extremadura ha sido el aislamiento. ¿Qué ha hecho estos años el socialismo por los extremeños? Nada. No han sabido luchar ni siquiera teniendo en la nación a su mismo partido. Han sido tan incapaces que no han sabido luchar por las infraestructuras, que ha llevado a los jóvenes a emigrar. Y con ese socialismo quiere pactar ahora el PP.

-Ha dicho el presidente Vara que la política de hoy es tóxica. ¿Está de acuerdo?

-Los que son tóxicos son los socios del señor Vara: que son Bildu y la ultraizquierda. El señor Vara es PSOE y es el que ha pactado con los enemigos de España. Vara es PSOE y PSOE es Sánchez y Sánchez es el que nos está llevado a la desgracia. Los extremeños necesitan un cambio radical y para eso el voto útil es el de Vox.

-Si ustedes tuvieran que pactar con el PP en Extremadura, ¿a cambio de qué premisas lo harían?

-Si necesitáramos los votos del PP para gobernar lo que haríamos sería es exigirle que dejaran de someterse a las agendas que perjudican a los extremeños, como la ley de bienestar animal, que a los ganaderos les va a abrasar; que dejen de agachar la cabeza ante las políticas agrarias europeas que han machacado el campo extremeño, que se dejen de someter a las políticas antifamilia que nos están llevando a los peores índices de natalidad que hemos visto nunca, o a las ideologías de género y el feminismo radical. Tenemos que desarrollar industria, conseguir que Cáceres sea un lugar donde los jóvenes puedan quedarse. El socialismo trae desarraigo, porque no te queda otra que irte. Donde hay socialismo y comunismo no crece nada, no prospera nada. Y Vara es socialista. Y Vara tiene de socios a los comunistas, que son los de Podemos, y a los Bildu etarras, que son los que odian España.

-Ha dicho Vox que si tuviera que negociar la alcaldía de Cáceres, la Cruz de los Caídos sería inamovible.

-Lo que hace Vox es respetar lo que hicieron los que nos precedieron. De uno y otro lado. Y lo que tenemos que hacer es conocer nuestra historia, no borrarla. Tenemos que aprender a tener criterio y para eso tenemos que saber la verdad de lo que pasó. Nuestros predecesores supieron construir España y olvidarse de esos rencores. Y por desgracia, el PSOE lo que ha hecho es abrir la brecha del odio. Eso no lleva a ningún sitio. Hay que dejar los símbolos que nos representan y que forman parte de nuestra historia. Y por tanto tiene que mantenerse la Cruz ahí. Trasladarla es un ataque brutal. ¿Qué problema tienen con las cruces? Las asocian a unos valores que algunos odian. Se tienen que respetar los símbolos, tenemos que conocer nuestra historia, la verdad.

-¿Usted es feminista?

-Soy mujer, y con ser mujer, basta. No me gustan las etiquetas. No quiero el feminismo de la ley del sí es sí que ha sacado a la calle a los violadores y que hace sentirnos inseguras a las mujeres.

-¿Cuál es su posición sobre los derechos LGTBI y la ley del aborto?

-No hay que distinguir por orientaciones sexuales y no hay que colectivizar.

-¿Pero con ustedes en el gobierno se derogaría la ley del aborto?

-Se derogarían las leyes que tratan a las mujeres como idiotas. Haríamos una política a favor de la vida. Tenemos un problema de natalidad. No puede ser que uno de cada cuatro embarazos acabe en aborto cuando a veces con un poco de ayuda sacas adelante a ese niño.

-Sí, pero también hay mujeres que libremente quieren abortar. Habrá que garantizar su derecho y su libertad.

-Pero si lo que hay son mujeres a las que nadie les ha dado una oportunidad y se sienten solas. Tienen miedo. Y fallamos en esa parte. Creo que el nacimiento de un niño es lo más maravilloso. Hay muchos padres que no pueden tener hijos y les encantaría criar ese niño. Hay que promover la vida. Ver los parques llenos de niños es futuro y alegría.