Las tres tortillas de patatas imprescindibles de Cáceres

Según los datos históricos, la tortilla de patatas nació en el siglo XVIII en el municipio de Villanueva de la Serena. De hecho, el libro ‘La patata en España’, escrito por el científico Javier López Linage, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, confirma la referencia documentada de este manjar. En las crónicas de Indias se constata que en 1519 ya se conocía la tortilla de huevo tanto en Europa por los conquistadores españoles como en América al menos por los aztecas, quienes la preparaban y vendían en los mercados de Tenochtitlán.

Cáceres no se queda atrás y algunos de sus establecimientos más populares tienen la tortilla de patatas como uno de sus platos estrella. El Bar La Rueda es un ejemplo. Situado en la carretera de Mérida, los orígenes del local hay que buscarlos en los años 80 en la calle García Plata de Osma cuando los padres y tíos de Javier Fernández abrieron el Mavi-Javi, justo donde luego se asentó el Burguer Dinos. Con la construcción del polígono de Aldea Moret, La Rueda empezó a rodar. «Mi padre, Manuel, se jubiló y ahora soy yo el encargado», explica Javier, que cuenta con un empleado, Daniel Mendoza. Abren de lunes a viernes de siete de la mañana a siete de la tarde.

¿Cuál es el secreto en la elaboración? «La utilización de productos de primera calidad. La patata, el huevo, el aceite, son fundamentales», indica Javier, detrás de una barra de la que salen al día 20 tortillas, todas ellas sin cebolla. Y eso sin contar los encargos. «Es una locura», admite.

De la carretera de Mérida a la barriada de San Blas. Aunque es difícil saber de dónde viene la tradición, es decir, donde se hizo y se popularizó la tortilla de patata y la ‘serona’ Villanueva está considerado la cuna de esta receta, en el Bar Micro el resultado es estupendo. Este bar de 27 años de trayectoria abre su persiana de la mano de Paco Moreno Alcaide y su mujer, Lidia Vaquero. Es ella la artífice de unas tortillas, con o sin cebolla.

«A la semana podemos preparar entre 25 y 30 tortillas, depende. Además, la ofrecemos como pincho, en bocadillos y hay muchas por encargo. Somos número uno en casquería, y también en tortilla», explica Moreno.

La receta

La receta de la tortilla es muy fácil de seguir; de hecho, no hace falta ser muy ducho en la cocina para que el resultado sea satisfactorio. En este sentido, quizás el secreto para hacer una buena tortilla de patatas sea utilizar ingredientes de calidad. Ocurre, sin embargo, que no todos están dispuestos a desvelar la razón de su éxito: «Si la receta es secreta, no se puede contar», indica Mariángeles del Barco, que sí confiesa: «Mi anterior jefe, Raimundo Fernández, era quien la hacía y yo aprendí de él».

Los Siete Robles es uno de los bares de mayor tradición de la ciudad. «Estamos abiertos desde 1991, somos ya todo unos veteranos», recuerda Mariángeles. Su tortilla de patatas, en múltiples variedades (las hay también con jamón y queso) lo han colocado en el ránking de los locales de la ciudad que mejor cocinan este plato. «La clave es el cariño», concluye Del Barco mostrando el resultado: una tortilla jugosa y con volumen que hace las delicias de los paladares más exigentes y que es un motivo más para visitar Cáceres: sus deliciosas tortillas de patatas.