Periodista, gestor cultural y fotógrafo. Figura clave para entender el devenir cultural de Cáceres. Profesional de relieve en el periodismo, el radiofonismo y, por supuesto, el cacereñismo, director de Radio Popular en Cáceres y de el Periódico Extremadura (de 1994 a 1998). Pepe Higuero Manzano, fallecido en 2020, en plena tormenta pandémica, no pudo recibir el homenaje póstumo que se merecía en una época de mascarillas y muertes en silencio.

Una mente inquieta y creativa

Ahora, ese homenaje truncado por la pandemia, se ha hecho realidad este domingo en un Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres abarrotado y que ha insuflado muestras de cariño hacia un «hombre clave en la transformación cultural e informativa de nuestra tierra. Un agitador, una mente creativa» que supo remover las conciencias de un Cáceres que despertaba tras el Franquismo, como lo ha denominado la periodista de Canal Extremadura Radio María Hurtado, que ha conducido un acto sencillo pero lleno de voces y semblanzas sobre la persona de Pepe Higuero.

Además, fue uno de los primeros pinchadiscos (como se llamaba en los 80) que hubo en Cáceres. E incluso fue un músico entusiasta con su saxofón.Y esa agitación no decayó con el paso de los años de la ‘movida’ sino que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XXI. En el acto, su viuda, la también periodista Ángeles Luaces, ha expuesto su pasión por los medios y también la fotografía. «Su pretensión era conseguir la fotopintura». Un campo en el que destacó y llegó a crear

Pero, además, fue director general de Cultura junto a Jaime Naranjo (presente en el homenaje) como consejero; a él se debieron las reformas del Gran Teatro de Cáceres (que se amplió conservando su reconocible fachada) y el Teatro Imperial de Don Benito y trabajó en la Obra Social de la Caja de Extremadura. «Que el Gran Teatro sea lo que es hoy, en gran medida, se lo debemos a Pepe Higuero», ha sostenido el ex alcalde de Cáceres Carlos Sánchez Polo, presente en el acto.

Nuevo periodismo

Con la llegada de la democracia irrumpió con fuerza un nuevo periodismo libérrimo y sin ataduras. Algo que supo capitalizar Pepe Higuero en su programa de Radio Popular, por el que pasaron políticos de todo pelaje. Una editora de Madrid le encargó entonces que hiciera un libro con todas aquellas entrevistas y se editó, con fotos de Luis Casero, ‘Ayuntamientos cacereños. Elecciones 1979’, que fue un éxito.

Cáceres sorprendente

De hecho, Pepe Higuero escribió varios libros, uno de ellos 'Sorprendente Cáceres, sorprendente' junto a Luis Casero, en el que fotografiaban a personajes de la vida social, política, periodística y cultural de la ciudad. Fue editado por la Asamblea de Extremadura en la época en que se aspiraba a ser Capital Europea de la Cultura. «Ciudadanos así prestigiarán siempre Cáceres para que sea más patrimonio de todos», ha expresado en un escrito José Manuel Delgado, el que fuera director general del Grupo Zeta.

Adiós a las linotipias

Higuero también supo dar un vuelco al cambio imparable de la tecnología que se estaba gestando en el ámbito periodístico. Como director de el Periódico Extremadura «dio un vuelco a la historia de las linotipias y pasamos al ordenador», ha recordado (en un escrito) el que también fuera director del diario decano de Extremadura Félix Pinero.

Se pasó bajo su mandato de un diario local a uno regional que está a punto de cumplir 100 años. Y a Pepe Higuero le debemos un emblema cacereñista como es la estatua de Leoncia. la última vocera de el Periódico Extremadura, convertida en un icono y en una de las cacereñas más queridas, fotografiadas y hasta customizadas.

Esa nueva etapa expansiva del diario la vivieron los periodistas de el Periódico Extremadura Miguel Ángel Muñoz (ex director del medio y actual redactor jefe) y Lola Luceño. Dos firmas con solera en la edición del periódico, que también han estado presentes en este sentido homenaje. Ambos han desgranado sus vivencias periodísticas a través de Higuero y cómo aprendieron junto a él a hacer periodismo y a contagiarse de su inquietud de reporterismo a pie de calle, para «servir al lector de guía por los vericuetos de la información».

En el acto también han intervenido Fermín Naranjo, presentador de programas de Radio Popular en los 70; Jesús Medina, como ex presidente de Caja Extremadura (por el papel de Higuero como gestor de comunicación e imagen); María José López, presidenta de AUNEx y actual responsable de los servicios jurídicos del sindicato de Futbolistas de España y el co creador de Foto Sur y co autor de algunos libros de Higuero, otro nombre con solera en el cacereñismo: el fotógrafo Luis Casero. Y también se ha leído un texto de Domingo J. Gallego, responsable de emisoras de Radio Popular.

El acto lo ha cerrado el alcalde, Luis Salaya, quien ha subrayado que este acto «era una deuda importante de la ciudad, para generar una referencia que permita poder investigar una figura tan importante para la ciudad».