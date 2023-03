Fueron 12.000 personas las que asistieron al concierto ‘Los 40 Pop’ que se celebró el sábado, 18 de marzo, en la plaza Mayor de Cáceres para celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Las actuaciones de Álvaro de Luna, Charlie USG y Paula Cendejas provocaron cierres puntuales de los accesos por la calle Pintores y la plaza del Duque para garantizar la seguridad.

Entre concierto y concierto, una de las anécdotas de la noche tuvo como protagonista a 'El Redoble', canción tradicional propuesta como futuro himno de Cáceres. El pasado jueves salió adelante la moción propuesta por el alcalde cacereño, Luis Salaya.

Los cacereños estaban esperando a Álvaro de Luna, después del concierto de Paula Cendejas. Fue entonces cuando el maestro de ceremonias David Álvarez llamó a al escenario a Fernanda Valdés, concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Cáceres. "Todos nos la sabemos", afirmó Valdés.

La concejala empezó a cantar: "Redoble, redoble me vas a matar..." y el público siguió: "Me vas a matar, me voy a morir, con este redoble vuelvo a repetir". Continuaron la jota cacereña y la ovación entre los asistentes al finalizar fue masiva.