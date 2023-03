Cáceres: preludio sinfónico para una Pasión histórica

No es posible imaginar la salida del Nazareno sin el toque de trompeta de las cinco de la madrugada, ni la marcha del Cristo Negro sin su timbal destemplado, ni la fuerza del Humilladero marcando el paso en la medianoche del Jueves Santo, ni el Cristo de la Victoria entrando triunfante en la plaza con los acordes de la Agrupación Nuestra Señora de la Misericordia, ni la Soledad acompañada en su luto por la Banda Municipal, ni la Resurrección aupada por la Banda de la Diputación Provincial. La música es Semana Santa, es arte y sentimiento, es nostalgia e ímpetu joven. Si unos empujan con la túnica y la horquilla, otros lo hacen con sus partituras e instrumentos, y a estos últimos, músicos imprescindibles, se ha dedicado el pregón de la Pasión de Cáceres 2023.

No podía ser de otro modo estando la apertura oficial en manos de Jorge Suárez Moreno, cofrade, profesor y destacado músico cacereño, miembro de una saga familiar que siempre ha contribuido al esplendor de la Pasión, a esas melodías que hacen solemne y sentido el paso de la imaginería. Desde el escenario del Gran Teatro, completamente lleno para la ocasión (las entradas se agotaron en media hora), ha ofrecido este jueves un homenaje al músico, a todos esos músicos anónimos que cada día planchan sus uniformes, pulen sus zapatos y miman sus instrumentos para contribuir a la Semana Santa cacereña de Interés Turístico Internacional, una procesión tras otra, de madrugada, al amanecer, bajo el sol de mediodía… «Sin ellos, nada sería igual», destacó.

Jorge Suárez ha dejado una reflexión sobre lo que significa la música en esta manifestación religiosa, del modo mayor o parte alegre en la que María sabe que su hijo ha resucitado, y de la parte triste que acompaña los pasajes del calvario de Jesús. De hecho, ha estructurado el pregón como una marcha de procesión, con su introducción, su desarrollo, su trío y un bello final en el que recitó una serie de reflexiones y su oración más íntima, la oración del Cristo del Amparo, que los hermanos pronuncian cada Martes Santo y que constituye un momento único para el propio Jorge Suárez.

Con un pregón así, salpicado de términos y expresiones relacionadas con la música, pero accesible a todos, la puesta en escena tenía que ser distinta, y lo ha sido… La Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, a la que pertenece el pregonero, se ha instalado en el anfiteatro para acompañar el acto, que ha abierto con la interpretación de ‘Mi Amargura’, pieza excepcional del repertorio de marchas procesionales, y ha concluido con ‘Jerusalén’ en un final realmente emotivo. Además, han intervenido músicos como Antonio Luis Suárez, Jesús Moreno y Fernando Agúndez.

No han faltado los homenajes más sentidos de Jorge Suárez. No solo a la legión de músicos, también a los cofrades anónimos «que no figuran en las juntas ni en los cabildos, que trabajan de forma callada, que se mantienen en segundo plano, y que siempre están realizando un trabajo increíble por la Semana Santa», explicó Jorge Suárez. Una discreción y un esfuerzo que se ejemplifican en Felipe Sanguino, hermano del Amparo, elegido por el pregonero para su presentación anoche en el Gran Teatro.

Destacaron los recuerdos a los fallecidos en los últimos meses, entre ellos José Manuel Martín Cisneros, quien fuera presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, y Juan López Corrales ‘El Borrasca’, voz única de la Pasión cacereña, al que Jorge Suárez también ha dedicado un caluroso guiño. Tuvo palabras especiales para la mujer, «para cualquier mujer, desde la Virgen a la niña que nace, porque ellas siempre nos acompañan, nos dan estabilidad…». Y no podía dejar atrás el homenaje al maestro, a su profesión y a la de su propio padre, a su vez maestro de tantas generaciones que han abrazado la música.

Ha sido sobre todo un pregón de emociones, espiritual, en el que Jorge Suárez ha expresado sus convicciones religiosas acompañadas de reflexiones sobre la guerra y la indolencia humana, tan alejadas de los valores que se representan estos días sobre la Pasión y Muerte.

«Se vive y se respira»

El acto lo ha abierto el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, quien ha proclamado que se espera «la mejor Semana Santa de la historia» por la entrega de la propia ciudad y una afluencia turística que se prevé masiva. «Cáceres es una ciudad de Semana Santa, que en los días previos ya vive y respira esta tradición de cinco siglos, que pasa de padres a hijos, que se viene trabajando desde hace meses», dijo.

También durante el acto se han entregado los galardones a los ‘Cofrades del año 2023’, que han recaído en Carlos Carrasco Azcona (a título póstumo), Pilar Tornero y Juan José Merchán. Además, ha intervenido el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, acompañado de una amplia representación municipal de distintos partidos.