Dos ocasiones históricas: la primera, el centenario de El Periódico Extremadura, la segunda, la posibilidad de llevarte un buen pellizco. Y por la primera, por la efeméride de ser el primer diario de la región que cumple un siglo de vida, la ONCE sorteará el próximo 1 de abril 5,5 millones de cupones. Es una fecha significativa que no ha sido escogida de forma baladí por la Organización Nacional de Ciegos de España, sino porque coincide con el día en que se fundó este rotativo (Día de San Venancio, por cierto).

La presentación del cupón ha desarrollado al mediodía de hoy en un entrañable acto celebrado en la hemeroteca de nuestro diario, un lugar lleno de sabor, de papel, de periodismo... y que simboliza el esfuerzo coral de las decenas de trabajadores (se calcula que este periódico ha sido el sustento para más de 800 familias a lo largo de sus diez décadas en activo) que han hecho posible que este diario salga a la calle.

Ha sido en ese acto en el que el director del medio, el periodista Antonio Cid de Rivera, visiblemente emocionado, ha reconocido el gesto de la ONCE. Ha dicho que estamos ante una cita para celebrar el servicio al periodismo y a Extremadura, región a la que nuestro periódico, desde el minuto uno, ha sabido representar. La organización, ha recordado Cid de Rivera, ha impreso en ese décimo el logotipo y lema del Extremadura a propósito del centenario: '1923-2023: cien años de periodismo', que es lo que precisamente hemos venido a hacer aquí: periodismo; incluso en tiempos duros, como los de la guerra civil (cuando algunos números no pudieron publicarse) o la dictadura. Pero en todas las circunstancias (la última, la pandemia del coronavirus), el periódico integrado en el Grupo Prensa Ibérica, que preside Javier Moll, ha estado ahí, fiel al compromiso con sus lectores.

El espejo de la actualidad

Antonio Cid de Rivera ha recalcado que El Extremadura es un vehículo que garantiza la libertad y que contribuye al progreso y construcción de la región porque "un periódico es un espejo de lo que ocurre". Y es también, en este caso, un orgullo que en los bolsillos de muchos extremeños de aquí, y también de la diáspora, pueda guardarse un décimo y, por qué no, la fortuna.

A la presentación ha acudido Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE, un hombre con un discurso sensato, cercano y que siempre hace reflexionar a quien lo escucho sobre cuan importante es garantizar en la sociedad actual los derechos de todos, especialmente los de quienes son más vulnerables.

Al kiosco y al cupón

Iglesias ha admitido que es "fantástico" que exista una entidad mayor que la ONCE, que ha cumplido 85 años. El Periódico cumple 100, convirtiéndose así en el decano de la región, el más antiguo, el que con esta gesta se sitúa en el top de la veintena de diarios españoles con tanta veteranía. Y eso hay que celebrarlo. El delegado ha destacado la similitud entre la ONCE y el Extremadura, y ha sido francamente hermoso lo que ha narrado: "los periodistas están en la calle como lo están los vendedores. Una sociedad no es completa y plural -ha subrayado- sin sus agentes de prensa y sin sus quioscos". Y eso ha sido lo verdaderamente hermoso: su apología de la figura del periodista, de los vendedores de cupones, pero también de los vendedores de periódicos, de los quiosqueros, último reducto de la prensa de papel, que por algo ellos son la resistencia, los encargados de decir cada mañana que más allá del clic en internet está la tinta, de olor insustituible al calor de un buen café en el bar de tu barrio.

El cupón lleva vendiéndose en España desde 1939 y el dinero que recauda ha permitido sacar adelante muchos servicios sociales y generar puestos de trabajo. Iglesias ha alabado el compromiso del periódico con la organización que él representa, al lado de los desfavorecidos, en favor de la inclusión, causas sociales que en definitiva hay que contarle a la gente para crear generaciones comprometidas con su tiempo, para darnos cuenta de que como bien apunta el delegado, "la sociedad no está completa si no estamos todos incluidos en ella".

Los premios

Y ha enfatizado: "El mejor regalo que podemos daros a estos 100 años de periodismo es el cupón del día 1 de abril, un cupón de fin de semana". Eso implica premios cuantiosos: 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años (son 60.000 euros al año) al máximo acertante. Total: 1.500.000 euros a las cinco cifras y serie del número principal, y cuatro premios secundarios de 2.000 euros al mes durante 10.

Durante el acto, la organización entregó al diario dos cuadros con una réplica del cupón. Estuvieron presentes igualmente en el mismo Jesús Contreras, gerente del Periódico, Antonio Mayorgas, director comercial, María Isabel Góngora, directora de la ONCE de Cáceres, Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE y Pilar, vendedora que ha demostrado su simpatía, sentido del humor y cercanía, dos cualidades imprescindibles de los que hacen posible que cada mañana salga un cupón. El 1 de abril compren ese cupón, compren el periódico y tomen un café en el bar de la esquina. No solo Dios les dará suerte: l@s cuponer@s, l@s camarer@s y l@s periodist@s del Extremadura les darán suerte: ellos tienen la varita mágica de la fortuna.