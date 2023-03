Médicos y ciudadanía cacereña advierten de que Vascular ya roza el año de espera

Al cumplirse tres años del desmantelamiento del área de Cirugía Vascular y Angiología de Cáceres, el Colegio de Médicos y la Agrupación de Asociaciones de Vecinos instan al SES Extremeño a que solucione «de forma inmediata» esta carencia y reabra a unidad. «Se trata de un servicio que atiende diversas patologías, algunas muy urgentes como las arteriales, y ello requiere que el paciente no tenga que esperar a ser visto en otra ciudad ni desplazado con urgencia, porque entraña riesgos». Así lo explica el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Arjona, quien recuerda la obligación de su entidad de velar por el buen funcionamiento del sistema sanitario, «y en este caso detectamos un grave problema que se alarga en el tiempo y que no se acaba de solventar».

Al principio, el SES adoptó el compromiso de que los pacientes de Cáceres serían atendidos por cirujanos de Badajoz, que se desplazarían para este fin. Aquello solo duró un tiempo y son muchos los usuarios que año tras año deben viajar cien kilómetros hasta el servicio de Cirugía Vascular de referencia regional que se estableció en la capital pacense. No solo acuden desde la capital cacereña, sino de toda la provincia, con municipios muy alejados. «Y ello sin haberse implementado la plantilla de cirujanos que está atendiendo a toda la población extremeña. Entendemos que una cosa es una situación provisional y otra que se haya alargado tres años», destaca Arjona.

Las consecuencias ya son evidentes. Los datos del propio SES revelan que la lista de espera de esta unidad acumula 431 pacientes, con una demora de 300 días. «No se puede estar aguardando un año para una intervención de vascular», expresan los facultativos. El propio Defensor del Pueblo ha hecho alusión en su reciente informe a la situación de Cáceres, con un servicio que figura como existente pero cerrado en 2020. «Ya hay que tomar medidas», afirman tanto médicos como representantes de la agrupación vecinal.

Y esas medidas son realmente dos. En primer lugar pasan por la reapertura efectiva del área en el hospital de Cáceres cuanto antes. En este sentido, el Colegio de Médicos recuerda que el 15 de mayo terminan su formación los cirujanos vasculares de la nueva hornada MIR del país, «y ahí el SES tendrá que esforzarse para hacerles atractivo el hecho de venirse a nuestra región». En segundo lugar, y mientras tanto, «deben ser los cirujanos vasculares de Badajoz los que se desplacen a diario a Cáceres para atender aquí el servicio, y no los ciudadanos los que deban seguir viajando, porque ellos no pueden pagar más una carencia del sistema de la que no tienen culpa», subraya Carlos Arjona.

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recuerda, establece que «todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y prestaciones, pero aquí se está privando a la provincia de Cáceres de un servicio necesario». Además, la situación ralentiza la atención de Vascular a nivel regional, al haber sobrecargado Badajoz, y eso es lo que provoca la ampliación de las listas de espera.

Además, el Servicio Extremeño de Salud tiene una nueva fórmula de funcionamiento, la Alianza entre Hospitales, «de modo que si por ejemplo los especialistas en Oncología se desplazan desde Cáceres a Coria o Navalmoral, de igual modo los cirujanos vasculares de Badajoz puede venir a Cáceres. Es más fácil mover a un médico que a diversos pacientes», matiza el colegio.

Transporte por cuenta propia

Y es que estos usuarios ni siquiera tienen ningún tipo de ayuda para desplazarse, tampoco un transporte individual o colectivo que pudiera facilitarles el SES. Acuden a Badajoz por sus medios y con sus recursos, algunos con evidentes problemas de movilidad. «Por eso estamos luchando por la reapertura de la unidad, no hay derecho», explica José Antonio Ayuso, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, durante un encuentro con el Colegio de Médicos, ya que ambos colectivos están abogando juntos por la mejora de la sanidad.

«Por mi experiencia personal puedo asegurar que el servicio tiene deficiencias, se demoran las consultas, hay pruebas que tardas meses en conocer los resultados y lo más sorprendente: también debes ir a Badajoz a solucionar tus citas porque desde Cáceres se niegan a hacerte la gestión, es completamente incomprensible, está todo el SES informatizado», denuncia Ayuso.

De hecho, no descartan organizar algún tipo de protesta «porque sin soluciones, la sanidad pública se nos va de las manos hacia una situación mucho más grave», advierten los vecinos, que además recriminan al propio ayuntamiento cacereño «que se limite a decir que sigue dialogando con el SES, cuando eso ya no vale. Debe defender a capa y espada los derechos fundamentales de los ciudadanos».

Por otro lado, todavía sigue sin fechas concretas la construcción de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, «y ahora ha habido que retrasar el plazo de la presentación de ofertas para el proyecto porque alguien olvidó publicarlo en el Diario Oficial de la UE. Son pequeñas demoras que se siguen acumulando, parece que esto no acaba nunca», lamenta Ayuso.

Además, desde el Colegio de Médicos recuerdan la necesidad de incrementar la plantilla de especialistas en todo el complejo hospitalario de Cáceres, «puesto que las listas de espera son muy amplias debido a la falta de dotación de personal en los distintos servicios, que se han quedado cortos. Por eso se explica que estén asumiendo más actividad y que a la vez sigan creciendo las listas», detalla Carlos Arjona.