El PP sostiene que la Junta no tiene intención de reabrir Cirugía Vascular en Cáceres

La presidenta del PP, María Guardiola, ha mantenido un encuentro con el Colegio de Médicos y la Agrupación Vecinal de Cáceres después de que haga tres años y medio (agosto 2019) el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario esté cerrado. "Desde entonces los pacientes que tienen patologías vasculares o son derivados a la privada o trasladados al Hospìtal Universitario de Badajoz".

Guardiola ha recordado que esta especialidad cuenta con la lista de espera más larga de toda la región y ha asegurado que el cierre de este servicio está provocando un perjuicio importante para todos los cacereños "que tienen que desplazarse cientos de kilómetros para poder ser tratados", con un problema añadido, y es que los cirujanos generales están asumiendo una carga añadida, "porque se hacen cargo de estas operaciones urgentes que tendrían que asumir desde Cirugía Vascular".

Asegura Guardiola que "Fernández Vara, presidente de la Junta, es perfectamente consciente de que tiene un mandato de la Asamblea, el último del 9 de octubre, de que por unanimidad se le pedía que abriera este servicio de forma inmediata. Y no sabemos por qué no lo hace. Le pediría -ha dicho la dirigente popular- que se quite el casco, que deje la pala, que deje las primeras piedras y que se ponga a gestionar".

94 millones a la privada

A Guardiola le llama la atención que Vergeles "diga que abrirá el servicio cuando haya profesionales y hemos visto que en la última convocatoria de selección han sacado una plaza de consolidación para la ciudad de Badajoz. Es decir, no hay intención ninguna de reabrir este servicio en Cáceres. De verdad que una cosa son los discursos que hace el Partido Socialista, donde se les llena la boca de defender a ultranza la sanidad pública, demonizando a la privada, y otras son los hechos y la realidad. Hemos visto que han destinado 94 millones de euros a la privada por una cuestión de ineficiencia e incapacidad en la gestión. Y la sanidad -ha concluido la presidenta de los populares- es una responsabilidad de todos, y lo que necesita es más inversión, es gestión y honestidad, y no políticos que maquillen constantemente la realidad":