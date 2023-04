El ayuntamiento hizo público este viernes su informe con sus consideraciones a tener en cuenta en el documento de alcance que la Junta tiene que remitir a la empresa de la mina. Este documento recogerá consideraciones que deben tenerse en cuenta en el estudio de impacto ambiental, uno de los textos que Extremadura New Energies (ENE) tiene que presentar para su examen antes de que la Junta decida si concede el permiso de explotación de una mina subterránea. En ese informe del ayuntamiento se sigue recordando que el yacimiento en Valdeflores se localiza cuarenta metros por debajo de un suelo donde «la actividad extractiva no está permitida» en el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo.

No se hace ninguna consideración precisa sobre si esa prohibición de excavar también afecta al subsuelo. Solo se recuerda que el yacimiento de litio se encuentra debajo de un suelo (no urbanizable de protección Masa Forestal y Montaña en su grado dos) donde la normativa urbanística municipal no permite que se hagan extracciones por los valores ambientales que se da al terreno.

En las iniciativas para proyectos mineros que se consideren de interés autonómico, como es el caso del de Valdeflores, sigue siendo necesaria la licencia municipal y para su concesión se tendrá que tener en cuenta lo que se estipule en la normativa urbanística. Sin un cambio del plan, que de momento nadie ha promovido, y sin un reglamento o legislación de rango superior que salte el plan de urbanismo local, el debate es si esa prohibición de extracción en Valdeflores afecta también al subsuelo. El argumento de la empresa es que hay legislación suficiente que establece que los planes no afectan al subsuelo. De momento, el ayuntamiento en su informe se limita a recordar que el yacimiento está 40 metros por debajo de un suelo donde no está autorizada la actividad extractiva, además en el informe se apunta que la compatibilidad del proyecto con los usos del plan general de urbanismo es «cuestión determinante para la viabilidad» del mismo, incluso se considera que lo es «más allá de las incidencias ambientales y de sus medidas correctoras».

La intención de la empresa es llegar al yacimiento desde tres alternativas de emplazamiento que están alejadas. El proyecto desde hace más de un año ha variado a subterráneo. Se llega a Valdeflores por un túnel. El informe del consistorio también hace una serie de consideraciones sobre las tres alternativas que plantea la empresa. En la única en la que el plan de urbanismo permite las actividades extractivas es en la opción que se plantea junto a la Ex-206, la carretera de Miajadas, aunque en el informe se recuerda que la misma se sitúa sobre el Calerizo, por lo que en el estudio de impacto ambiental que redacte la empresa se tendrá que justificar «de forma correcta y detallada» su posible incidencia en el acuífero y las medidas que se deberían de adoptar. El informe hace otras consideraciones sobre la incidencia en el patrimonio cultural y en la gestión del agua.