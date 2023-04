‘El Redoble’: ni verdadero ni falso

Desde que el alcalde de Cáceres presentara una moción al pleno del ayuntamiento del pasado 16 de marzo para que ‘El Redoble’ se convirtiera en el himno oficial de la ciudad, moción que por cierto salió adelante sin ningún voto en contra, se ha venido escuchando que si tal o cual letra no parecen las originales, que si esta estrofa viene de más antiguo, que si aquélla resulta incorrecta... ¿Pero cuál es entonces la versión original? ¿Cómo solucionarlo ahora que esta jota será la representativa de todos los cacereños?

Para desenmarañar la madeja de comentarios, aportaciones, sugerencias y lecciones varias, Alonso Redondo, uno de los componentes más veteranos de la Asociación Cacereña de Folclore ‘El Redoble’, y perseverante estudioso de la tradición folclórica (de hecho, este grupo con sus investigaciones ya es toda una enciclopedia), explica que tales debates pueden resultar interesantes, «generar intercambio de opiniones sobre las letras, las músicas o los ritmos de las piezas, pero en realidad no tienen mayor trascendencia».

¿Por qué? «Porque cuando de tradición oral se trata, lo que no admite discusión es que apenas existen (salvando honrosas excepciones) versiones verdaderas, legítimas, originales o correctas, como he escuchado decir estos días», aclara. Existen, ciertamente, «algunos refugios extraordinarios de la tradición, piezas intactas que aún perduran», pero no es el caso de ‘El Redoble’.

Partamos de que procede de las diversas melodías errantes de la Europa del siglo XVII, a las que cada pueblo ponía su letra. En Cáceres, ésta en concreto echó raíces y se convirtió en una jota de pique entre dos calles, Caleros y Camino Llano. Pero la misma melodía, indican desde la Asociación de Folclore ‘El Redoble’, puede encontrarse con una letra distinta en otros lugares.

Centrándonos en la jota en sí, existen dos claros puntos de partida y referencia, que define Alonso Redondo. Por un lado, en 1965, la afamada casa de sonido Hispavox realizó una publicación llamada ‘Cáceres, canciones y danzas’, donde se grabó ‘Redoble, redoble’. La primera de sus estrofas dice así:

«Las de la calle Caleros / Se lavan con aguardiente / Las del Caminito Llano / Con agüita de la fuente».

Fue la primera grabación jamás hecha de esta popular pieza, y la hizo Hispavox, «reconocida por ser respetuosa y fidedigna con la tradición oral y, sobre todo, representativa de los cantes del pueblo». Algunos ejemplos de sus publicaciones son joyas como ‘Magna antología del folklore español’ (del insigne profesor placentino García Matos), ‘Antología del Folklore Musical de España’, la colección de zarzuelas españolas o los cantos gregorianos del Monasterio de Silos, detalla Alonso Redondo.

Pues bien. Poco después, en 1969 y con el sello legal M-15.326, veía la luz el ‘Cancionero de Cáceres y su Provincia’, propiedad de la Diputación de Cáceres y cuya autora fue la más insigne investigadora cacereña en este ámbito, Angelita Capdevielle Borrella. Recuerda Alonso Redondo que dedicó una de sus partes a la tradición oral de la ciudad de Cáceres y transcribió, tal y como la recopiló, la jota ‘Redoble, redoble’, donde la primera de sus estrofas figura del modo siguiente:

«Las del Caminito Llano / Se lavan con aguardiente / Las de la calle Caleros / Con agüita de la fuente».

Dos puntos de partida, Hispavox y Angelita Capdevielle, muy documentados, pero con letra y significado distinto. «Ahora bien, expuestas las variantes... ¿Es posible tachar de correcta o incorrecta, de más legítima, de más fidedigna una que la otra? Claramente no», afirma Alonso Redondo.

Los temas que aluden a la tradición oral se caracterizan, entre otras cosas, «por su imprecisión en uno o en varios aspectos, y este caso es prueba de ello», subraya. Así, se podrá decir que alguien canta ‘Redoble, redoble’ como lo recopiló doña Angelita, o como lo publicó la grabación más antigua que existe por parte de Hispavox, «pero en ningún caso se puede hablar de correcto, incorrecto, original o legítimo», aclara.

Limitar sin sentido

De hecho, no es posible aseverar que la letra de esta jota sea de un modo o de otro, «porque ha vivido entre nosotros desde tiempos inmemoriales y establecer una teoría de lo que podría ser o haber sido hace años, resultaría un reduccionismo insuficiente que sólo limitaría el alcance de la canción», sostiene Redondo.

Así, la Asociación Cacereña de Folclore ‘El Redoble’ ha cantado durante más de cuatro décadas la versión de Hispavox, una casa que siempre ha destacado «por su escrupulosidad en la investigación y por su reproducción fidedigna de los cantes del pueblo», y al fin y al cabo se trata de la letra más antigua que ha trascendido de una fuente documentada. «Pero ni siquiera considero que haya que argumentar por qué una versión y no otra, ambas son válidas, ello no conduce a nada, solo a un debate estéril», advierte Redondo.

Un ejemplo claro de estas variaciones son los ‘Cantos de pandero’ de Arroyo de la Luz. El folklorista Kurt Schindler realizó en 1932 las primeras grabaciones sistematizadas que existen de la tradición oral española, recogidas directamente de sus intérpretes e informantes, entre ellas estos cantos. Ya en 1953 hizo lo propio otro estadounidense, Alan Lomax, y en los años 60 el profesor García Matos, y en la década de los 70 la agrupación El Caldero. Se observa que en esos 40 años la canción se ha modificado. De hecho, en los cuadernos de diario de El Caldero se recopilan hasta siete versiones distintas solo en la calle Corredera, de Arroyo. «¿Es más original una que otra? ¿Cuál es la verdadera? Estas preguntas carecen de toda lógica y sentido cuando hablamos de tradición oral», concluye.