Nino, de Las 300, cuando el camión es tu segunda casa

Bernardo Platero (Cáceres, 1977), más conocido entre los suyos como Nino, es un camionero que lleva 24 años en la carretera (más de la mitad de su vida). El veterano conductor trabaja actualmente en la cooperativa Transporte Interpeninsular de Extremadura, con sede en Badajoz. Él se ha perdido buena parte de la infancia de sus hijos. «A mis niños no los vi crecer todo lo que me hubiese gustado», lamenta. Porque es camionero «desde antes de tener carné», explica, cuando empezó acompañar a su hermano, José Antonio, a repartir los fines de semana. Otros tiempos. Lo que no ha cambiado es que «este es un oficio duro, para el que hay que valer», y que aprendió de su hermano.

Vecino del cacereño barrio de Las 300 de toda la vida. Y eso que lo de vecino es solamente un decir, porque la mayor parte de su periplo vital transcurre en el vehículo: esta última temporada, un Daf XF 530 de 13,5 metros de largo. Bernardo Platero insiste en que «el trabajo es muy duro», sobre todo por lo que supone tener que abandonar a la familia; aunque es de naturaleza optimista, asegura, que él disfruta del asfalto y del paisaje. Los transportistas extremeños vuelven a parar de forma indefinida desde el día 14 Es lunes y, para Nino, el día empieza subiéndose al camión a las 07.00 de la mañana, que hoy lo llevará hasta Irún, País Vasco, desde donde Bernardo Platero enfila, ya al volante, hacia el norte de España con una carga de botellas de vino y bobinas de hierro procedentes de la región. Mientras conduce le gusta escuchar música, las noticias... Nunca dispone de una jornada ni unos turnos fijos, aunque lo más habitual es que descanse sábado y domingo, salvo que haya algún problema en el recorrido. Siempre tiene que estar pendiente del tacógrafo, que lo determina todo. La presión de esta herramienta de control llega hasta el punto de que le penaliza incluso mover unos metros de más el camión. Este disco le marca, implacablemente, su jornada laboral: «Cada día se pueden conducir unas nueve horas, con una parada mínima de 45 minutos cada cuatro horas y media de conducción. Posteriormente tengo que cumplir mi tiempo de descanso. Sea la hora que sea y en una habitación de dos metros cuadrados. La cama se encuentra en la cabina. Ya no es como antes porque ahora están muy bien equipadas», comenta Nino. Platero forma parte de la vieja guardia de un sector esencial, el del transporte de mercancías, en el que las condiciones laborales -con largas jornadas- y salariales -el sueldo medio ronda los 2.200 euros- están provocando que no haya relevo generacional. Además, a esa cantidad hay que quitarle los impuestos y sus gastos durante el viaje. «Esto no está pagado. Sí hay trabajo pero la gente joven no quiere, porque realmente tampoco compensa», señala el conductor a El Periódico Extremadura. La parte buena es que en el oficio hay mucho compañerismo entre transportistas. «Si no tienes vida en tu casa la tienes que tener en la carretera, porque vivir hay que vivir», detalla el conductor. ¿Te he contado ya que soy del Barcelona?», concluye Nino Platero entre risas y 700 kilómetros a sus espaldas.