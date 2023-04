Cáceres: 30 ediciones del Womad más antiguo del planeta

Le llaman San Womad porque se ha convertido en el tercer patrón que se celebra durante la primavera cacereña, además de los dos oficiales. También por los milagros que ha tenido que obrar para resistir las sucesivas crisis abiertas estos años, con cambios de escenario e incluso con la organización de un certamen paralelo para sustituirlo. Pero ahí sigue Womad Cáceres, que este año cumple su 30ª edición (la pandemia obligó a suspender las de 2020 y 2021), convertido ya en el festival de su sello con más antigüedad del planeta en una misma ubicación.

Efectivamente, Womad Cáceres se inició en 1992 (hace 31 años). Antes, en 1980, Peter Gabriel había creado el concepto Womad (‘World of Music, Arts & Dance Festival’) por «puro entusiasmo por la música de todas partes del mundo», dijo entonces. Desde 1982 organizó certámenes en distintos puntos de Reino Unido: Shepton Mallet (1982), Mersea Island (1985), Clevedon (1986), Carlyon Bay (1987), Bracknell (1988) y Morecambe (1989-1997). Entre 1990 y 2006 se celebró en la emblemática ciudad de Reading, y en 2007 pasó a Charlton Park, donde sigue hoy. Además, se han organizado actuaciones en Australia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Venecia, Sicilia, Sudáfrica o Abu Dhabi y por supuesto Canarias, donde continúa.

Pero en ninguno de estos escenarios Womad ha tenido una trayectoria tan longeva como en Cáceres, donde ya se encuentra estrechamente ligado a su cultura, a su patrimonio, a su calendario festivo... Todo comenzó un 9 de mayo de 1992, el primer día de una primera edición en la que los jóvenes de entonces, casi en familia, paladearon entre incrédulos y fascinados distintos ritmos del planeta interpretados por voces como las de Jhon Hammond, Salif Keita, Los Lobos, Geoffrey Oryema o Immaculate Fools. Todo ello con la parte antigua como auditorio natural.

Desde entonces, Womad fue ‘in crescendo’ aupado por figuras como Raimundo Amador, Oyster Band, Holmes Brothers, el propio Peter Gabriel, Capercaille, Juan Perro, Papa Wemba, Suzanne Vega, Ched Mami, La Barbería del Sur, Zap Mama, Compay Segundo, Tomatito, Shooglenifty, Amparanoia, Cheik Lo, El Cigala o Coco Mbassi. En 1998, con las Hijas del Sol y Café Quijano, se llegó a los 100.000 asistentes y saltaron las alarmas.

Comenzó entonces una época convulsa, con cambios de escenario (ferial y plaza de toros) para salvaguardar el casco histórico, incluso entre 2004 y 2008 se barajó otro festival alternativo. Pero los alcaldes de Cáceres (primero Saponi y luego Heras), junto con la hostelería y un amplio sector ciudadano, apoyaron al Womad, que regresó de nuevo a la parte antigua y a la plaza Mayor. Desde 2009, el festival no ha vuelto a tener mayores problemas que los lógicos de las negociaciones y la organización. Retorna cada segundo fin de semana de mayo con cuatro días de música de todos los continentes, organizado por el Consorcio Gran Teatro y dirigido por DD&Company Producciones. La 30ª edición ya está pintada en rojo en el calendario cacereño: del 11 al 14 de mayo

Una bonita alianza

Dania Dévora, directora del festival para España, afirma que «hoy no se puede entender Womad sin Cáceres, ni creo que Cáceres sin Womad. En estas tres décadas, ambos han construido una historia común, han caminado de la mano y han crecido en paralelo en cultura y valores sociales y, con ello, se han enriquecido varias generaciones de artistas y de público», subraya en declaraciones a este diario por la 30ª edición.

«Estamos efectivamente de celebración», prosigue Dania Dévora, una celebración que para ella además tiene mucho de personal. «Womad cumple 30 años en Cáceres y yo también hago 30 años en la organización. Tres décadas que han sido gran parte de mi vida profesional, porque he estado 23 años dedicada a Womad Cáceres». Confiesa la directora que «la experiencia en la ciudad ha sido maravillosa. Me acogió en un principio con cierto recelo ante lo que podía aportar, pero en ese camino largo me he sentido y me siento realmente como en mi segunda ciudad. Siento Extremadura como mi tierra y eso se lo debo a Cáceres, a su gente, y al festival, porque va todo unido, y me ha hecho querer la ciudad como la quiero, como la siento». Así, Dania considera «un honor haber participado en la construcción de esta alianza», y prepara cada edición «con la misma ilusión».

«Veintitrés años dedicada al certamen me ha hecho querer a la ciudad como la quiero, como la siento» DANIA DÉVORA - Directora del certamen

Un aniversario también muy significativo para el Consorcio Gran Teatro y para su directora, Silvia González Gordillo. «Tres décadas de Womad suponen una relación muy especial entre este certamen y la ciudad. Son muchos años, han pasado muchas cosas. La ciudad ha cambiado, también el público, y el festival, un proceso en el que Womad y Cáceres han ido de la mano, aceptando esos cambios. Cáceres no sería lo mismo sin Womad y a la inversa tampoco», sostiene.

La responsable del consorcio pone el acento en las «distintas músicas, generaciones, forma de pensar, avances culturales y sociales, y visiones distintas de la vida que Womad ha sabido reflejar. La ciudad le ha dado un espacio maravilloso y ha aprendido mucho con él». Porque no solo se trata de un festival de música al uso: «Womad es mucho más, es integración, es solidaridad, es medio ambiente, es igualdad... Un certamen intergeneracional que mayores y jóvenes conocemos y disfrutamos». En definitiva, destaca Silvia González, «un abrazo cultural» que desde el Consorcio Gran Teatro esperan que siga «muchos años».

«Womad es mucho más que un festival de música, es integración, solidaridad, medio ambiente, igualdad...» SILVIA GONZÁLEZ - Directora del Gran Teatro

En 2023 ya se puede dar por seguro y hay varios artistas confirmados, que llenarán los escenarios de folk, flamenco, rap, trap, música electrónica y de raíz. Estará BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness), una banda de siete intérpretes que atrapa al público con su funk hedonista, autóctono y actuaciones enérgicas, ya convertida en una referencia internacional desde Sudáfrica. También actuará la peruana Susana Baca, con una fructífera carrera avalada por 18 discos y tres Grammy Latinos, que llegó a ser Ministra de Cultura de su país en 2011.

Además participará el violinista Mauro Durante y el guitarrista Justin Adams, que han encontrado nuevos puntos en común entre la música del Magreb, la melodía mediterránea o el soul rockero. Esta creatividad les llevó a ser elegidos el año pasado por la prestigiosa revista británica ‘Songlines’ como premio a la mejor fusión.

Última en sumarse

Se une la presencia de Valeria Castro, una jovencísima artista que llega de La Palma y que pone voz propia al trap, los tanganas o el reguetón. Acaba de publicar su primer disco, ‘Con cariño y con cuidado’, un recopilatorio de su aprendizaje en los últimos dos años, en los que ha crecido como persona y como artista.

Además se han confirmado recientemente los grupos y solistas extremeños que actuarán en esta edición, y que se suman a los 150 que han pasado por Womad desde su inicio. Como en ediciones anteriores, uno de ellos será seleccionado para representar a la región en Womad Charlton Park 2023. En total cinco extremeños formarán parte del cartel 2023. El primero, Sanke, que toma su nombre de un vocablo de Guinea Conakry (’raíces’), y que está liderado musicalmente por Aboubacar Sylla, natural del país africano. Lanza en sus temas mensajes de compromiso social, de igualdad y de superación personal, con un directo tan dinámico que hace bailar sin fronteras.

También actuará Jorge Navarro con la banda La Revolución Sonríe. Sus temas, marcadamente elaborados con acentos poéticos, le han llevado a compartir escenario con Kiko Veneno, Rubén Pozo, Lichis o Anni B Sweet. Asimismo, se suma Groovy Celtic Band, formada por seis componentes extremeños ligados por la música tradicional del arco atlántico. Proceden de destacadas y populares bandas del panorama musical extremeño (Los Niños de los Ojos Rojos, El Pelujáncanu...).

Entra en el cartel Tandemonios, un grupo de música urbana nacido en las calles de Cáceres en 2017, que refleja en sus letras, a través del rap, las sombras y luces de una generación complicada. Cierra la representación extremeña el ritmo urbano de Cecilia Zango, con sus armonías del flamenco y su fascinación por lo árabe y lo exótico. Nada se le resiste: violín, guitarra, piano, composición, cante... El resto de los grupos y solistas se confirmarán a la vuelta de Semana Santa.