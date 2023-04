Cáceres estudiará instalar gradas en Semana Santa

Cáceres estudiará la opción de instalar gradas durante las procesiones en la Semana Santa de los próximos años. En estos términos se pronunció el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que compareció este lunes ante los medios para realizar una valoración general en términos de afluencia en una semana que sectores han calificado de histórica. En declaraciones a los medios, precisó que esta petición, cada vez más reiterada debido al aumento de público, será objeto de estudio por parte de la organización para barajar la viabilidad primero y más tarde, las posibles ubicaciones.

«Es un debate que hay que abrir con la Unión de Cofradías y es negociable si se instalan o no y dónde, pero es innegociable que tenemos que seguir mejorando mucho en accesibilidad y tener espacios prioritarios y reservados para personas mayores y con dificultades de movilidad», puso de manifiesto Salaya. En esa misma línea, recordó que esa fórmula ya se ha usado en ocasiones anteriores aunque remarcó que el caso de Cáceres no es comparable con el del resto de ciudades puesto que no cuenta con una «carrera oficial» de procesiones.

Incidió también en que habrá que determinar el impacto en la imagen, ya que el grueso de las salidas procesionales transcurren por el entorno monumental, y si realmente esta opción es beneficiosa para el conjunto de la celebración. En cualquier caso, insistió en la necesidad de «buscar la fórmula para que las personas mayores vean de forma más cómoda las procesiones».

También se pronunció el alcalde en relación a la aportación anual que hace el ayuntamiento a la organización de la Semana Santa. En concreto, el consistorio precisa que este año ha desembolsado un total de 89.400 euros en dos ámbitos, para gastos de las cofradías y para la restauración del patrimonio histórico.

El desglose de gastos corresponde a 3.500 euros por ser fiesta de interés turístico, 7.000 euros para publicar la guía oficial, 42.000 euros para restauración y adquisición de patrimonio (21.000 euros en 2022 y 21.000 euros en 2023), 30.000 euros para la Unión de Cofradías Penitenciales, 980 euros para el autobús para la presentación de la Semana Santa en Segovia y por último, 6.000 euros para la producción de la Pasión Viviente. Sobre este aspecto recalcó Salaya que la intención municipal es «ir aumentando la cantidad cada año».

Un "lleno técnico" en los hoteles

A falta de que concluyera la Semana Santa, el balance en prácticamente todos los sectores de la ciudad ya hacía apuntar a unos beneficios sin precedentes y este lunes, el alcalde ratificó esos buenos pronósticos. En esa línea y también a falta de la estadística, el alcalde aseguró que Cáceres ha registrado estos días un «lleno técnico» en hoteles y alojamientos turísticos. «Ha sido muy buena después de años muy difíciles», puso de manifiesto.

En los mismos términos, quiso agradecer la labor impecable de las hermandades y de los servicios de limpieza para que luzcan las procesiones. «La Semana Santa es el evento más importante de la ciudad pero también el más difícil de organizar ya que no sucede en un solo sitio sino en toda la ciudad de forma simultánea por lo que la limpieza y la organización es el resultado del buen trabajo de mucha gente», concluyó.