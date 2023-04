Los jóvenes quieren un Cáceres dinámico con empuje universitario

En Cáceres están empadronados 14.572 jóvenes de 15 a 29 años, según los últimos datos de 2021 del INE. Suponen el 15% del censo de la ciudad, una cifra que debería ser mayor si la natalidad no estuviera cada vez más baja, pero aun así forman un grupo poblacional amplio y especialmente significativo, porque de ellos dependerá el futuro de Cáceres.

El Periódico EXTREMADURA les ha invitado a participar en la serie que recoge las propuestas de los distintos colectivos cacereños, dirigidas a los partidos que se presentan a los comicios de mayo, o lo que es lo mismo, al alcalde que resulte elegido, a fin de modelar un municipio más próximo a lo que necesitan las nuevas generaciones. Sobre todo, hay que dar la vuelta a esa percepción demasiado extendida de que Cáceres no es ciudad para jóvenes.

Un lugar donde divertirse y un plan de viviendas asequibles

El Consejo Local de la Juventud de Cáceres, formado por 40 colectivos de distinta índole, constituye sin duda el órgano más representativo para conocer las diferentes sensibilidades de los ciudadanos de estas edades y los aspectos que, a su juicio, debería trabajarse en la ciudad durante la legislatura 2022-2027 para hacerla más atractiva y cercana a ellos.

En primer lugar, como jóvenes en sí, piden a la próxima corporación municipal que promueva la creación de un centro de ocio y esparcimiento juvenil con diferentes espacios recreativos: bolera, puestos de venta de comida y bebidas no alcohólicas, máquinas recreativas, futbolines, ocio digital, etc... Es cierto que durante décadas han existido distintos proyectos en la ciudad alentados desde el ámbito privado que no han prosperado. Ahora parece que por fin han comenzado en firme las obras de un recinto de este tipo, ‘Way Cáceres’, junto a Carrefour, con 26.000 m² en dos edificios conectados y varias ofertas vinculadas al ocio.

En cuanto a las perspectivas laborales, el Consejo Local de la Juventud ve conveniente «la potenciación de acciones formativas y educativas que fomenten el espíritu emprendedor», subraya la presidenta, Carolina Gómez, que desgrana el listado de propuestas consensuadas. Y respecto a un problema crucial para estas generaciones, como es la vivienda, considera necesaria la realización de campañas informativas sobre las diferentes ayudas existentes a la hora de adquirir un inmueble, así como «desarrollar y potenciar programas de alquiler de vivienda asequible para jóvenes».

El colectivo también propone que las áreas de libre acceso a internet se amplíen a diversas zonas de la ciudad, teniendo en cuenta que las herramientas digitales son especialmente claves para las nuevas generaciones. Asimismo, demanda un servicio de atención al público en horario de tarde en el Centro de Información Juvenil (ubicado en el Centro de Creación Joven), para la realización de gestiones como por ejemplo la obtención del carné joven.

Una vuelta al empuje universitario de Cáceres

Muchos ciudadanos se encuentran a estas edades completamente embarcados en sus estudios, por ello, el Consejo de la Juventud detalla lo que necesitan los universitarios de Cáceres en los próximos cuatro años. Caber recordar la importancia del colectivo de estudiantes en esta ciudad, que llegó a ser incluso referencia nacional por su peso universitario.

De hecho, y para empezar, estima que debe desarrollarse un estudio que permita averiguar por qué Cáceres no es ya percibida como una ciudad atractiva para jóvenes y para estudiantes universitarios, que prefieren irse fuera a cursar incluso sus carreras. Lo dice el propio consejo, que conoce perfectamente las preferencias de las nuevas generaciones. Y es que la marcha de los jóvenes a otros destinos supone uno de los temas más preocupantes de la última década porque se llevan el talento, pero también el potencial para que Cáceres pueda incrementar su estructura económica, su competitividad y su población.

Ahora bien. Otra cosa es impulsar el enriquecimiento formativo y cultural de los estudiantes cacereños, facilitándoles experiencias en otros destinos. Por ello, el consejo demanda la puesta en marcha de convenios con otros ayuntamientos europeos para poder hacer el bachillerato internacional en distintas ciudades (ahora los programas Erasmus se limitan a las carreras). Propone que los propios ayuntamientos, incluido el cacereño, faciliten esta posibilidad por ejemplo con pisos especiales a disposición de los alumnos.

Asimismo, el consejo plantea a los partidos políticos que optan a las elecciones de mayo una implicación municipal con la Universidad de Extremadura y las facultades de Cáceres, «para crear recursos con los que animar a los estudiantes extranjeros a realizar sus estancias en la ciudad», destaca Carolina Gómez Campón. La presencia de estos jóvenes evidentemente resulta enriquecedora y facilita un intercambio cultural que beneficia a todos. En este mismo sentido, el consejo insta a la creación «de una línea especial de ayudas logísticas y económicas a proyectos de viajes de fin de curso, que tengan un valor cultural añadido, y a proyectos solidarios que propongan estudiantes de Secundaria de la ciudad».

Y en el día a día, se hace más que necesario reorganizar el contrato con la empresa de los autobuses urbanos a fin de que preste un mejor servicio en las horas puntas para ir y venir del campus cacereño. «Sigue habiendo un auténtico hacinamiento a las ocho y a las nueve de la mañana», advierte. Este problema lleva años sobre la mesa y no acaba de solventarse.

Locales públicos, una casa de juventud y un albergue

El asociacionismo resulta clave a todas las edades, aún más en la juventud dada su propia naturaleza. Por ello, con el fin de facilitarlo, el consejo enumera una serie de propuestas al próximo alcalde. En principio, demanda locales públicos para las asociaciones juveniles, «recuperando edificios en desuso de propiedad municipal, y alcanzando convenios con asociaciones de vecinos y centros educativos públicos».

También plantea «la creación de una casa de juventud autogestionada por las propias asociaciones a través del Consejo Local de la Juventud», indica la presidenta. Y la puesta en marcha de un albergue juvenil en la ciudad «que permita solucionar los problemas de alojamiento a colegios que vengan de fuera, otras asociaciones y jóvenes con escasos recursos económicos».

En la misma línea, el consejo propone ayudas específicas para jóvenes artistas locales (subvenciones, promoción de los grupos, grabación de maquetas...) y revisión de las subvenciones actuales, «con el fin de hacerlas más atractivas para las asociaciones y que cubran realmente sus necesidades». Demanda además la consolidación del Festival de la Cultura Urbana «como una actividad de los jóvenes para los jóvenes», destinando un mayor presupuesto y apoyo. Y en general, «reforzar las asociaciones juveniles de la ciudad, creando incentivos para el voluntariado, con la finalidad de acercarlos al tejido asociativo y convertirlos en ciudadanos más críticos e involucrados socialmente».

Dentro de este objetivo, el consejo considera conveniente facilitar las relaciones entre el tejido asociativo y la Administración a la hora de realizar actividades, « racionalizando los trámites administrativos».

Un asociacionismo que tiene que empezar desde temprana edad, por ello los jóvenes piden al ayuntamiento que inste a sus representantes en los consejos escolares de los centros educativos de Cáceres a motivar a los profesores para que realicen actividades en colaboración con las organizaciones juveniles, «especialmente con aquellas que tienen como función la educación en valores y la educación no formal».

Por último, demanda que el Consejo Rector del Instituto de la Juventud cuente con la presencia de una persona joven aunque solo sea con voz, pero sin voto, e impulsar la creación de una vocalía específica de juventud en todas las asociaciones de vecinos, «de manera que sirvan de enlace a la hora de conocer las necesidades de los jóvenes de cada barrio y nos permita acceder de manera directa a sus colectivos».