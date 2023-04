Gradas en todas las salidas de las procesiones de Cáceres

La falta de accesibilidad, especialmente para los mayores y las personas con discapacidad, se ha convertido en un problema de la Semana Santa de Cáceres. El alcalde se pronunció este lunes a preguntas de este diario admitiendo, dijo Salaya, que la ciudad tiene que seguir "mejorando mucho en tener espacios prioritarios y reservados para personas mayores y con dificultades de movilidad". Hoy lo ha hecho también el presidente de la Unión de Cofradías, Santos Benítez Floriano, quien ha apoyado la iniciativa de instalar gradas.

Santos Benítez ha ido más allá al convenir la necesidad de que esas gradas se instalen en la plaza Mayor y a la salida de los templos de todas las procesiones de la capital cacereña. "Todo lo que sea ganar en accesibilidad será positivo para nuestra Semana Santa", apunta el presidente de la Unión. El responsable del colectivo cofrade ha coincidido con el alcalde en que su instalación sería menos problemática que el resto de ciudades puesto que Cáceres no cuenta con una «carrera oficial» de procesiones.

Benítez ha dejado claro que el acceso a esas gradas sería gratuito, y que el caso no sería extrapolable, por tanto. al de Málaga, San Fernando de Cádiz o Sevilla, donde este año una silla en la Campana ha superado por primera vez los 200 euros y un palco en la Plaza de San Francisco, los mil, situando la Semana Santa hispalense en una de las más caras del país.

Patrocinio

El presidente también ha sugerido que para paliar el sobrecoste se podría buscar un patrocinio desde el ayuntamiento o cualquier otra fórmula que aminorara el sobrecoste al erario público. Eso sí, sería fundamental que el graderío estuviera controlado y vigilado para evitar la picaresca y que el acceso al mismo quedara exclusivamente reducido a los mayores y a las personas con movilidad reducida. En este sentido, ha indicado que esa vigilancia podría recaer en los voluntarios, jóvenes cofrades o miembros de DYA y ARA, aunque todo está por determinar, a la espera de una reunión que está previsto mantener con el alcalde para abordar todos estos detalles.

Comenzaron con Saponi

La instalación de gradas en la plaza Mayor para poder contemplar los desfiles procesionales fue una iniciativa que promovió el ayuntamiento siendo alcalde José María Saponi, con su concejal de Obras, Joaquín Rumbo de la Montaña. Pasado el tiempo dejaron de utilizarse "y no hubo justificación para ello", señala Benítez.

Respecto a esta cuestión se pronunció el lunes el alcalde, que incidió también en que habrá que determinar el impacto en la imagen, ya que el grueso de las salidas procesionales transcurren por el entorno monumental, y si realmente esta opción es beneficiosa para el conjunto de la celebración. En cualquier caso, insistió en la necesidad de «buscar la fórmula para que las personas mayores vean de forma más cómoda las procesiones».

Impacto visual

Para el presidente de la Unión, la instalación de gradas no resulta un inconveniente para el normal trascurso de los desfiles, siempre que estén ubicadas en los lugares adecuados. Considera que no supondrían un impedimento visual porque el antiguo graderío "no superaba la altura del tejado de la ermita de la Paz. Estamos hablando de unas gradas en chaflán que facilitan el paso de las procesiones y que son una comodidad para quienes las utilizan. Nos vendría estupendamente", ha añadido.

Otras mejoras

Santos Benítez ha mostrado igualmente su satisfacción tras la celebración de una Semana Santa que ha definido de "histórica", tanto en el plano religioso, como cofrade (más de 12.000 han colaborado en este éxito) y turístico. Ello obliga, después del fragor de la alegría, a sentarse a reflexionar en aquellos puntos que deben mejorarse. A final de mes, Floriano presidirá una reunión de la Unión de Cofradías para ello. Allí expondrá también la necesidad de mejorar las procesiones con recursos informáticos, como GPS en las cabeceras de los desfiles y una aplicación con información de los recorridos, horas de entrada y de salida e incidencias. "Sería fantástico sobre todo para la gente joven", ha concluido aún con el regusto en el cuerpo de una Pasión que ha marcado un hito.