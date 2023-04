El pleno de la corporación local aprobó este miércoles ocho operaciones de modificación (suplemento y créditos extraordinarios) del presupuesto prorrogado de 2022 para financiar partidas que no se pueden prolongar de las cuentas del pasado año y para dotar de crédito a inversiones y a la cofinanciación municipal de los fondos europeos. Todas suman 13 millones de euros y se afrontan con el remanente de tesorería para gastos generales con el que se cerró la liquidación de 2022. En la práctica, estas modificaciones suplen la falta de un presupuesto propio para el ejercicio de 2023.

Los ocho expedientes se han aprobado, es un acuerdo inicial ya que ahora tendrán que salir a información pública, con los votos a favor de todos los grupos de la oposición, salvo Podemos, que se ha abstenido. Es un resultado diferente al que se ha producido en las tres votaciones de los presupuestos que el gobierno local de Luis Salaya ha presentado en esta legislatura. Las cuentas de 2020, 2021 y 2022 contaron con los votos de los ediles socialistas, que están al frente del gobierno, de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Teófilo Amores, mientras que se posicionaban en contra los ediles del PP, Ciudadanos y los no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, que pertenecen al partido Cáceres Viva.

Ese cambio en el sentido de las votaciones acaparó el debate en el pleno de la corporación, unas intervenciones que enfrentaron a Podemos con PP, Cs y los no adscritos de Cáceres Viva. El grupo socialista quedó de espectador, cumplió su objetivo de sacar los ocho expedientes, aunque no se libró de las críticas de todos los demás. No obstante, los seis suplementos y los dos créditos extraordinarios no estarán aprobados definitivamente hasta mayo, cuando queden pocos días para acabar la legislatura. Si hay alegaciones, pues seguramente será la próxima corporación la que tenga que decidir sobre la aprobación final de los mismos.