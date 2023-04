Los bomberos sofocan un incendio declarado esta pasada madrugada en el Norba Club de Golf de Cáceres. El fuego se originó pasadas las 5.00 horas de la mañana en un cuarto de palos de los golfistas que ha calcinado al completo y en el que trabajan en este momento, tras cuatro horas, las patrullas del Sepei. También ha afectado a una zona de vestuarios.

A pesar de los serios daños materiales, no ha habido que lamentar heridos debido a que cuando se originó, no había deportistas en las instalaciones. No obstante, en la mañana de este jueves el campo ha quedado clausurado para práctica del golf.

De hecho, varios deportistas que se han trasladado al club a primera hora eran testigos de las labores de extinción.

En el lugar del suceso se encontraban también los responsables de la federación y del propio club.

En cuanto a la posible causa de las llamas, a falta de la investigación pertinente, se baraja como hipótesis que haya podido originarse por un cortocircuito o por la explosión de una batería.