Ocio, bus, parques... Así debe construir Cáceres la integración real

Colectivos cacereños de personas con discapacidad enumeran sus propuestas de cara a las elecciones del 28 de mayo, a la espera de que las adopte el próximo Gobierno local. Saben mejor que nadie los pasos necesarios para una integración efectiva, y aún falta mucho.

1. Ocio: ¿Por qué en solitario?

La integración no solo es urgente en los aspectos básicos de cada día o en el entorno laboral, debe extenderse a todos los ámbitos, y el ocio se considera más que necesario. La pregunta es: ¿Ustedes van solos a un concierto? ¿Acuden con sus hijos a una obra infantil y se sientan a tres filas de distancia de ellos? ¿Suelen disfrutar del teatro separados de sus amigos? Pues esto es lo que le viene ocurriendo a las personas con discapacidad en espacios como el Gran Teatro o el Palacio de Congresos ¿Por qué? porque las localidades para personas con diversidad funcional se encuentran siempre ubicadas en el mismo sitio y son específicas para ellos. «Por ejemplo, si ya están reservadas las butacas de al lado debes separarte de la gente con la que vas», explica Sonia Silva, responsable del Área de Accesibilidad de Cocemfe Cáceres.

Sin ir más lejos, ocurrió lo mismo en el partido Cacereño-Real Madrid. «Las personas con discapacidad fueron ubicadas en un espacio para ellas establecido por el protocolo de seguridad, pero sin posibilidad de compañía», lamenta.

Para no «estar condenados a disfrutar de la cultura en solitario», desde Cocemfe proponen que al hacer una reserva en taquilla o en la web, pudiesen especificar que una de las personas tiene diversidad funcional, lo que permitiría que en ese momento le asignaran una localidad accesible, y a su lado el resto de las personas que le acompañan. En definitiva, como a cualquiera.

2. Salidas y fiestas para todos

Ocio además para todas las edades. Divertea (Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista y sus Familias) recuerda que sus niños que entraron al fundarse este colectivo ya son adolescentes, incluso jóvenes, y también necesitan normalizar su esparcimiento. «Solicitamos al próximo alcalde que habilite espacios seguros para nuestros jóvenes, que ya quieren empezar a tener una vida más lúdica, como sus iguales, y que sean espacios que les incluyan y les respeten, con profesionales formados para que encuentren un ocio de calidad», indica Rosa Simón, su presidenta. En este caso se ha dado la paradoja de que la propia asociación forma a monitores a fin de que acompañen a los chavales a las actividades públicas, pero se ha encontrado con problemas para que esos profesionales obtengan algunas plazas.

Con un poco de sensibilidad, posiblemente de conocimiento, todo sería más fácil. Así, Divertea solicita que cuando se abra una exposición, como la última sobre Da Vinci en la plaza, «se puedan establecer unas horas concretas para que nuestros usuarios no deban aguardar largas colas, ya que tienen dificultades a la hora de gestionan los tiempos de espera». Del mismo modo, prosigue Rosa Simón, «en eventos como JATO o Womad necesitaríamos un espacio para ellos un poco más controlado, más tranquilo, por ejemplo en el Foro de los Balbos. Debemos integrarlos, tienen que socializar, no los vamos a hacer de papel, pero con 2.000 personas de golpe resulta complicado», subraya. En definitiva, recursos que serían muy adecuados no solo para personas con autismo, sino para tantas con diversidad funcional.

«Otra propuesta que nos gustaría plantear es que las 4 horas sin ruido de la feria pudieran adaptarse también a otras fiestas de nuestra ciudad, que son para todos y no se tienen en cuenta las singularidades de nuestro colectivo», lamenta Rosa. Muchas veces ocurre por pura desinformación. «Sería bueno que cada uno comenzáramos a darnos cuenta de que en cualquier fiesta del centro o de los barrios hay personas con diversidad funcional, y no resulta difícil preparar dípticos de lectura fácil u organizar una actividad infantil a la altura de una niña en silla de ruedas. Posiblemente con una campaña de sensibilización, los propios colectivos que las promueven estarían encantados de facilitarlo, porque no cuesta nada».

En cuanto al ocio de los niños, muy focalizado por ejemplo en los parques, «también se necesitan campañas de visibilidad, introducir un lenguaje inclusivo, zonas de lectura fácil, que además vienen bien para todos», afirma Rosa Simón.

3. Un transporte más seguro

Otro aspecto importante es la movilidad por la ciudad. Desde Cocemfe comunican que se han registrado varias incidencias en el transporte urbano. Afirman que efectivamente los autobuses incorporan todos los equipamientos exigidos (rampas, cinturones…) «pero ha habido algunos casos de caída de usuarios, o que han estado a punto de caer. Pedimos que el ayuntamiento supervise y vigile este tipo de situaciones», plantean.

«No se puede ir a la misma velocidad ni coger las rotondas de igual modo cuando dentro va alguien en silla de ruedas. A veces estas personas, aunque no lo parezca, también tienen algún problema en miembros superiores que les impide agarrarse bien», detalla Sonia Silva. Además existen sillas especiales para posicionamientos, más grandes de las habituales, «y tienen que poder seguir entrando en el autobús, y anclarse, y ponerse los cinturones de seguridad. A veces el usuario necesita la ayuda del propio conductor si va solo».

Cocemfe se ha ofrecido a trasladar toda la información a la empresa y sus trabajadores. «Ya han hecho esfuerzos de accesibilidad en las paradas, en el tamaño de los autobuses, en los números, en las letras… Por eso estamos seguros de que esto no les costará nada».

Por cierto que también solicitan a la Jefatura de la Policía Local que vigile periódicamente los vehículos que se encuentran mal estacionados en las paradas. «Si el autobús no puede acercarse bien, tampoco puede bajar la rampa al nivel de la plataforma de la propia parada, y entonces se crea un serio problema para que desciendan las personas con limitación de movilidad», indican.

4. Control de estacionamientos

No cabe duda de que los desplazamientos en vehículo, a pie o en silla de ruedas constituyen una necesidad prioritaria para las personas con diversidad funcional. Precisan trasladarse a sus ocupaciones y además hacerlo con seguridad. Por ello, el estacionamiento resulta sumamente importante. El problema es que las plazas destinadas a usuarios con discapacidad no siempre se respetan. «Hay quien estaciona sin tener la tarjeta, o ya está caducada, o no va en el coche el titular de la misma…», apuntan desde Cocemfe.

Se necesita por tanto una «vigilancia más exhaustiva» por parte de la Policía Local, «porque si el usuario debe ser el que llame cuando se encuentra la plaza ocupada, ya se está produciendo un importante perjuicio». Además, sería óptimo que concluyera ya la revisión de estas tarjetas después de años.

5. Menos barreras físicas

Los desplazamientos también se realizan por las aceras y pavimentos. En este sentido, desde Cocemfe destacan el esfuerzo que se está realizando para hacer más transitables algunas zonas, como las plataformas únicas en los ‘obispos’, Gran Vía, Gómez Becerra, próximamente San Antón y Parras… «Pero nuestra obligación también es recordar que hay muchos barrios donde apenas se actúa en este sentido, y las personas con discapacidad hacen su vida diaria en ellos». Además plantean que se revisen las obras con el paso del tiempo, «porque se deterioran y complican la movilidad también a mayores, carritos de bebés…».

6. Licencias sólo si todo está ok

Una movilidad que abarca también los espacios cerrados. Cocemfe recuerda la obligatoriedad de que todos los establecimientos de nueva creación (tiendas, bares, restaurantes...) se adapten a las normas urbanísticas. «Por tanto el ayuntamiento solo puede dar licencias de apertura si eso se cumple. Hay muchos edificios abiertos al público que siguen sin ser accesibles». Y es que las personas con discapacidad continúan entrando por puertas traseras de los bares, o acudiendo a un baño habilitado en un almacén.

7. Trámites más rápidos

Otra de las asignaturas pendientes, que los colectivos con discapacidad plantean a la próxima corporación municipal que se forme tras las elecciones, es que se agilicen los trámites. Por ejemplo cuando se pide un semáforo sonoro en una calle, o cuando se solicita una tarjeta de aparcamiento, o bien cuando se demandan carteles de lenguaje táctil o lectura fácil en determinados espacios que frecuentan personas con diversidad funcional. «Si lo reclamamos es porque realmente lo necesitamos lo antes posible».

8. Periodicidad en la comisión

Finalmente, solicitan que se vuelva a convocar con la periodicidad anterior la Comisión de Accesibilidad del ayuntamiento. «De un tiempo para acá se organizan menos sesiones. Sabemos que el ayuntamiento trabaja con los técnicos de la Otaex y que están avanzando, pero para nosotros es muy importante dar nuestra opinión, explicar bien nuestros argumentos, porque además siempre nos hemos sentido escuchados en dicho órgano», apunta Sonia Silva.

9. Cobertura sanitaria

Estos colectivos tienen también unas necesidades sanitarias más elevadas por sus lógicas circunstancias. Así lo ponen de manifiesto desde la Asociación Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEX), una enfermedad neurodegenerativa de la que no se conoce causa ni cura, cuyos efectos varían mucho de unas personas a otras. Su avance deja a un buen número de afectados en silla de ruedas. Solo en Extremadura hay un millar de personas diagnosticadas. Pues bien, este colectivo expone sus necesidades que bien pueden extrapolarse a otros con limitaciones similares.

EMEX requiere sobre todo una atención más directa por parte del SES. Así lo pide al nuevo Gobierno autonómico que salga de las elecciones de mayo. «Necesitamos que el SES nos facilite los servicios de fisioterapia y psicología que son tan necesarios para nuestros asociados. Ahora los tenemos que abonar con nuestras propias cuotas mensuales», revela Jesús Cano Collado, delegado de EMEX en Cáceres. En segundo lugar, solicitan que el reconocimiento del grado de discapacidad del 33% sea automático «en el momento en el que se diagnostica la enfermedad», porque las personas lo necesitan, su vida cambia.

También demandan una unidad de Esclerosis Múltiple en el hospital o bien un neurólogo de referencia. «Ahora el mismo especialista atiende a personas con diversas enfermedades degenerativas y necesitaríamos un servicio específico, como otras ciudades», señala Jesús Cano. Se trata de una patología compleja, con distintos síntomas y evolución según la persona. Le llaman la enfermedad de las mil caras.

Por otra parte, EMEX realiza distintas rutas por el corazón cacereño y la Ciudad Monumental a fin de disfrutar del entorno y chequear los obstáculos para pulsar posibles soluciones. En este sentido agradecen los avances en accesibilidad, pero piden al ayuntamiento que continúe con estos trabajos. «Cuando vas en silla de ruedas te das cuenta de la cantidad de bordillos todavía sin rebajar o, no lo suficiente, de modo que tienes que maniobrar o pasar muy despacio», concluye Jesús.