Carrusel de celebraciones

Pasado el domingo de resurrección me he puesto a mirar el calendario del último trimestre del curso y me he encontrado con tal cantidad de eventos, y tan seguidos los uno de los otros, que prácticamente hasta mediados de junio será un sin vivir.

Cuando estés empezando a coger ritmo, se te echará encima la celebración de San Jorge y su dragón. En un colegio conocido, la AMPA decidió participar y a lo pocos días ya tenía encima de su mesa la inscripción de doscientas personas, personas dispuestas a vestirse de moros, cristianos, dragones y lo que hiciera falta. Sin haberte recuperado de fuegos artificiales, de luchas ficticias, de gallinas de huevos de oro o de desengaños amorosos, te dirán que baja la Virgen de la Montaña y decir eso en Cáceres son palabras mayores, más de nueve días, hasta el primer domingo de mayo, en los que las calles que llevan hasta la plaza de la ciudad, se convierte en una riada de personas que van a vienen a la concatedral de Santa María, para cumplir con la visita diaria a la imagen de la Virgen cacereña. Sin tiempo para relajarte, el fin de semana siguiente, el Womad retronará en toda la ciudad, cantidad de jóvenes y, los que no lo son tanto, asistiendo a los conciertos que llenan la parte antigua de la ciudad. Los bares hacen su agosto y Cáceres aparece en las noticias de los telediarios. Casi estás dispuesto ya darte por vencido, pero es que las ferias y fiestas de la ciudad están ya aquí: norias, coches chocones, tómbolas, churros, pollos asados, conciertos, casetas… no te lo puedes perder, desenfreno total. Estaremos ya en los primeros días del mes de junio. No me atrevo a poner fecha fija, a otro acontecimiento que, seguro que te tiene cogido, son las primeras comuniones de algún familiar, conocido o vecino que no puedes evitar, más celebración, más fiesta y más gastos. En toda esta vorágine, sobre el diez de mayo comenzaremos a ver llenas las calles con fotografías de una serie de conocidos que cada cuatro años, nos quieren saludar de nuevo, y que nos van a prometer muchas cosas… Es que el 28 de mayo hay elecciones. Bromas aparte, la cosa es más seria de lo que parece y aquí hay que pensar y reflexionar un poco para decidir bien esta vez. ¡Feliz primavera!