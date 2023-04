La Montaña, con un pie en su centenario, homenajeará a César García, la policía local y el pueblo ucraniano

La Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, ya está con un pie en su centenario, el del siglo de su coronación canónica por el cardenal primado de España, monseñor Reig y Casanova, un 12 de octubre de 1924, quien hace casi cien años bendijo e impuso la corona a la talla, obra de Félix Granda, fruto de las donaciones de los devotos anónimos, hecha de cruces de rubíes, oro, brillantes, zafiros y esmeraldas, cuajada de diamantes, por la que se pagaron 150.000 pesetas. Aquel día la Virgen lució el manto de raso blanco, recubierto de encajes e hilos de oro y plata, donado por Su Majestad la Reina de España Isabel II, una filigrana que se custodia en la sala de mantos del santuario.

Pero eso será el año que viene, porque ahora toca el novenario, que comienza el próximo miércoles con la Procesión de Bajada, el último de la junta de gobierno que desde hace cinco años preside el mayordomo Juan Carlos Fernández Rincón, quien hoy ha anunciado que las elecciones a la mayordomía se celebrarán el próximo mes de junio y para la que suenan varios nombres, incluso el de una mujer, aunque no se ha precisado ninguno.

El de esta mañana ha sido un acto de presentación que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Cáceres, presidido por el alcalde, Luis Salaya, y al que se han sumado además de Rincón, el vicemayordomo, Marcial León, y el vocal de protocolo, Germán Sellers. Allí se ha dado a conocer el cartel del novenario, que en estos días lucirá por escaparates y centros públicos de toda la ciudad y que incorpora como novedad un código QR a través del que los ciudadanos pueden descargarse toda la información sobre los actos que se desarrollarán hasta el 7 de mayo, día de la Procesión de Subida.

De ese programa la cofradía está repartiendo 8.000 copias, que incluyen el Saluda del obispo, Jesús Pulido Arriero, del propio alcalde, del presidente de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez, y del mayordomo. También se añade la biografía del pregonero, Ismael López Martín, profesor de Literatura de la Uex y mayordomo del Humilladero, que mañana, a las ocho de la tarde, pronunciará el pregón en un acto que se celebrará, como marca la tradición, en el Gran Teatro. Será el encargado, como pregonero, de declarar oficialmente abierto el novenario. Lo presenta el estilista Rubén Mayordomo y a lo largo del mismo se realizará un homenaje al exárbitro y peluquero Fidel Valle Rico y a la cantaora Felisa Rodríguez, fiel devota de la patrona, famosa por cantarle a la Virgen tanto a la subida como a la bajada cada primavera.

El predicador del novenario será esta vez Mario Javier Méndez Ramos, cacereño, delegado diocesano de Liturgia, profesor del Seminario y canónigo de la Catedral desde el pasado 22 de enero (la predicación tendrá lugar entre el 27 de abril y el 5 de mayo y será retransmitida por Radio María en el 94.7 de la FM en diferido). Ha causado buena aceptación su designación, tanto que el obispo remitió un whatsapp a Fernández Rincón considerando un acierto la elección.

Los mantos

En el transcurso del novenario la patrona lucirá 11 de los 128 mantos de los que dispone. El de la Bajada será, como siempre, el ofrecido por la ciudad de Cáceres en las bodas de plata de la coronación canónica el 12 de octubre de 1949, el del Besamanto será el número 130 (bordado a mano con hilo de oro, plata seda donado por Cándida Salomón Gómez t realizada por las Hermanas de la Congregación Obra de Amor en enero de 2017), mientras que en la Procesión de Subida lucirá el 172, de guipur azul, obsequio de Marisa Antequera Congregado a la Real Cofradía como despedida del mayordomo Fernández Rincón en marzo de 2023. A este listado se suman dos, destacados hoy por la cofradía, donados por el Cefot y el Banco de Alimentos. Todos ellos han sido consensuados con la camarera mayor de la Virgen, Julita Herrero, que se encarga desde el año pasado de vestir la talla tras el fallecimiento de su antecesora, Pilar Murillo Díez.

Campañas

En el novenario no faltará la campaña de donación de sangre (3 de mayo de 17.30 a 21.30 en el Palacio Episcopal) y la de recogida de víveres en favor del Banco de Alimentos, el 4 y 5 de mayo también en el Obispado. La presentación de los niños a la Virgen será el 3 de mayo a las 18.30. Esta vez sí acudirá el obispo, según ha insistido Rincón, después de la polémica del año pasado cuando por la falta de curas no hubo asistencia clerical y, por tanto, no se bendijo a los pequeños.

La Procesión de Bajada

Por vez primera el programa de mano del Novenario detalla los momentos estelares de la Procesión de Bajada, a los que hoy el mayordomo también se ha referido. A las cinco de la tarde del próximo miércoles arranca la Procesión de Bajada. Antes, cuatro hermanos adquirirán la condición de veteranos al cumplir 65 años y otros cuatro serán designados hermanos de carga. Además, se nombrarán hermanos principales a los exmayordomos Joaquín Floriano y Jesús María Larrazábal y al exárbitro Fidel Valle. La Virgen baja a hombros de 120 hermanos dispuestos en cuatro turnos.

César García González

La primera parada del recorrido procesional tendrá lugar en el Amparo, donde tras el acto de salutación de la Cofradía del Amparo, se rendirá homenaje al exjefe de la policía local, César García González, fallecido el 18 de octubre de 2021. La declamadora será su viuda, Marilar León Fraile. Tras este acto, la Virgen desfilará por el puente de la ronda Este (así lo hace desde el año pasado en homenaje a los responsables de Fomento que al realizar esta obra tuvieron en cuenta las medidas del paso para que desfilara por la pasarela).

El bastón de mando del alcalde, Luis Salaya

Otro de los momentos estelares de la Bajada es la llegada de la patrona a Fuente Concejo, que se calcula a las 19.30. Allí estará Luis Salaya, que será el encargado de entregar el bastón de mando a la Montaña, como alcaldesa honoraria que es durante todo el novenario. El 2020, en pleno confinamiento y con todos en casa, dejó a la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, en su santuario. Hubiera sido el año en que el alcalde, Luis Salaya, después de haber ganado las elecciones, tendría que haber entregado el bastón de mando a la Cacereña Bonita. No fue posible. Lo hizo, en su nombre, la policía local.

En 2021, con el covid todavía acechando, la imagen volvió a quedarse en la Sierra de la Mosca. Y hasta allí subió el regidor protagonizando la fotografía histórica de un momento histórico: la entrega del bastón a la alcaldesa honorario a los pies de su retablo, y no en Fuente Concejo, como manda la tradición.

En 2022 todo estaba listo para una procesión de Bajada tan magnífica como esperada, que llevó hasta Santa María a la Reina de Cáceres. Nuevamente el covid no quiso que el alcalde estuviera allí porque contrajo el virus. En 2023, el último de esta legislatura, Luis Salaya acudirá a recibir a la patrona. Lo hará en periodo postcovid y con toda la ilusión del mundo, como ha confesado esta mañana durante la presentación oficial del novenario.

En Caleros

La procesión se torna igualmente emotiva cuando la Virgen enfila para Caleros, hermana de honor de la cofradía. Este año lucirá especial puesto que a la habitual decoración vecinal y del servicio de Parques y Jardines, se unirán las cientos de flores de papel azules y blancas que han sido confeccionadas por los vecinos del barrio.

Hasta Santa María

La ermita del Vaquero, la Cuesta del Maestre, la plaza de Santiago (con el homenaje de los scouts y de las cofradías del Nazareno y la Sagrada Cena), las Cuatro Esquinas con la actuación de la Tuna de Magisterio, la plaza Mayor donde la carga a hombros la corporación, y la llegada a Santa María conforman el recorrido de la Montaña en su totalidad.

A lo largo del novenario (se llama así a los nueve días de culto que se celebran en honor a la patrona) se rendirá homenaje a las Fuerzas Armadas y al Grupo Scout Alezeia (27 de abril), al Banco de Alimentos (29 de abril), a los refugiados ucranianos (3 de mayo), y a la policía local (5 de mayo). El día 27 la cofradía donará un manto a la Virgen del Vaquero, cuyos hermanos son fervientes devotos de la patrona.

La venta de roscas y el Besamanto

Los días 5 y 6 de mayo tendrá lugar la venta de roscas a las puertas del Obispado. El Besamanto será el 5 y 6 de mayo, de ocho de la mañana a doce de la noche. Se han confeccionado 23.000 estampitas, a tenor de las personas que esos días se calcula que acudan a rendirle tributo a La Montaña. Este año, la imagen la ilustra el repostero de la Virgen que el maestro Solano donó a la cofradía de la Montaña (se guarda en su sede). Solano fue un cacereño universal que junto a Quintero, León y Quiroga fue compositor de célebres de la copla como Miguel de Molina, Concha Piquer, Rocío Jurado o Isabel Pantoja.

El libro

Otro de los actos destacados del novenario es la presentación del libro 'Historia y patrimonio de Nuestra Señora la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres', obra de Juan Carlos Fernández Rincón y del investigador José Antonio Ramos Rubio. Será a las siete de la tarde (ojo, que en el programa de mano por error indica que es a las ocho) en la sede social de Cajalmendralejo (Chalet de los Málaga).

La Procesión de Subida

El 7 de mayo, Día de la Madre, domingo, tendrá lugar la Procesión de Subida