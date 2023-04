Vecinos del barrio de Las 300, en Cáceres, denuncian el exceso de velocidad a la que circulan muchos vehículos por la avenida de la Bondad, que pasa por delante de sus viviendas, pese a que existen varios pasos de cebras y solamente algunos de ellos cuentan con semáforos, pero ninguno tiene badén.

Las personas consultadas por El Periódico Extremadura no dudan en asegurar que «a veces esto parece un circuito de Fórmula 1, los coches van como rayos», a menudo coincidiendo con la llegada a casa de los chavales que salen del colegio, gente de paseo... Además, Juan Muñoz, un veterano vecino de la zona, que ejerce de portavoz de esta barriada, explica que, «hay que tener muchísimo cuidado al cruzar la vía de un lado a otro porque pasan volando y no les importa que haya pasos de peatones».

Pero la gota que colmó el vaso se produjo hace unos días cuando un automóvil atropelló a una abuela y a su nieto, aunque todo quedó en un susto y no pasó nada afortunadamente. «En los últimos años hemos contabilizado más de 10 accidentes y no sabemos cómo no hay más teniendo en cuenta como circulan los coches. Algún día va a pasar algo grave y después vendrán los dolores de cabeza», lamenta.

De esta forma, los vecinos de Las 300 muestran su preocupación por esa inseguridad vial, que se produce en una zona urbana muy transitada. «Exigimos al Ayuntamiento de Cáceres medidas urgentes para frenar los impulsos de los conductores y para obligarlos a levantar el pie del acelerador. En 2022 presentamos un escrito en el consistorio con más de 100 firmas pero todavía no hemos obtenido respuesta», destaca.

Los vecinos del lugar proponen que se «instalen badenes o un radar como en otras vías de la ciudad» para comprobar cómo circulan los coches por la avenida de la Bondad y sancionar con multas. Al margen de estas peticiones, el vecindario pide también al ayuntamiento cacereño que arreglen las acercas de Las 300. «Necesitamos como el comer que nos arreglen las baldosas rotas, en algunos tramos del barrio muestran un estado muy deficiente y es un peligro para la gente mayor. No pedimos nada del otro mundo, solo que se mantengan las calles en un estado correcto», precisa.