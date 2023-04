El reparto de la distribución de las casetas de animación entre empresarios, asociaciones y particulares respetará el resultado del concurso que el ayuntamiento convocó antes de la pandemia. Este concurso se licitó por dos anualidades, pero no se pudo llevar a la práctica hasta la pasada feria. En 2020 no se celebró y un año después no hubo casetas de animación, solo atracciones de feria. Este concurso, que supuso un vuelco en el sistema de asignación de los espacios, no adjudicó la totalidad de las casetas, solo menos de la mitad. Desde el consistorio se precisó este miércoles que hay interesados en ocupar parte de los espacios vacantes y que se puede solicitar al ayuntamiento. El pasado año, primero en el que se aplicó este modelo de asignación, en estas fechas ya se había pedido la ocupación directa de cinco de los espacios no adjudicados.

Solo ocho ofertas para las 24 casetas de animación de la feria de mayo El concurso de febrero de 2020 fue el primero en el que el ayuntamiento abría un procedimiento de libre concurrencia para la adjudicación de las casetas de animación del recinto ferial. Hasta la edición de 2019 de la feria de San Fernando se siguió respetando un sistema de distribución de los espacios que reconocía una titularidad tradicional sobre la licencia de ocupación. Esto hacía que los mismos empresarios o colectivos ocuparan año tras año los mismos espacios. El precio base de la licitación del concurso de 2020 fue el de la tasa de instalación de las casetas y de la ocupación del dominio público. Había tres modelos, según el tamaño, con un precio mínimo que estaba entre los 1.797 euros de las más pequeñas (200 metros cuadrados) y los 4.896 de las mayores (600 metros cuadrados). La adjudicación se decidió por el exceso que se ofreció con respecto al precio base. Por otra parte, la mesa de contratación del ayuntamiento, en su reunión de este miércoles, ha adjudicado los servicios de instalación y desmontaje de las casetas de las feria de San Fernando y de la caseta de animación para la festividad de carnavales a la empresa Carpas José Manuel Viñuela por un importe, para dos años, de 272.622 euros, según informó el ayuntamiento en un comunicado. La concejala de Contratación, María Ángeles Costa, señaló en esta nota que «para la primera anualidad, correspondiente a 2023, el importe es de 130.265,50 euros y para la segunda es de 142.356,50 euros. En el primer año no se incluye la caseta del carnaval».