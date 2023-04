Ismael López Martín, pregonero: "La Virgen de la Montaña me recuerda a mi familia"

Cáceres cuenta las horas para que su patrona, la Virgen de la Montaña, baje del santuario. Ese anuncio, que entraña una especial emoción para la ciudad, ha recaído este año en el profesor Ismael López Martín (Cáceres, 1987). De trayectoria profesional brillante, es doctor en estudios filológicos y lingüísticos, y vinculado al ámbito cofrade como mayordomo de la Cofradía del Humilladero y hermano del Nazareno, Batallas y en suplencia del Cristo Negro, puede presumir de experiencia en la materia puesto que ya pronunció el pregón de la Semana Santa en 2019. En ese momento apenas acababa de entrar en la treintena. Ahora, cuatro años y una pandemia después, encara la encomienda con la solvencia de haberla enfrentado con anterioridad y con otra experiencia, una que solo proporciona el paso del tiempo.

El pregón abrió este miércoles la agenda de actos en honor a la patrona, que bajará desde el santuario el próximo 26 de abril para celebrar su novenario. Entre los más destacados, aparte del preludio de este miércoles, destaca este año la presentación de un libro que aborda los cuatro siglos de historia de la patrona.

López declara oficialmente abierto el novenario Ismael López Martín, profesor de la Uex y mayordomo del Humilladero, pronunció anoche el pregón en Gran Teatro. Fue el encargado, como pregonero, de declarar oficialmente abierto el novenario. Lo presentó el estilista Rubén Mayordomo. Se homenajeó al exárbitro y peluquero Fidel Valle y a la cantaora Felisa Rodríguez. Hubo actuaciones de Tamara Alegre (cantaora), Perico de la Paula (guitarrista), Antonio Luis Suárez (músico) y Juan Carlos Martos (tenor). También hubo reconocimiento a los autores del vídeo que recoge cómo nació el santuario y lo que representa la Procesión de Bajada para la ciudad. Ha sido realizado por TuSemanaSanta.com, con voz del periodista Florencio Bañeza y alumnos de la Escuela Politécnica y financiación de la Fundación Valhondo Calaff.



En declaraciones a este diario, asegura que recibió el encargo, hace meses, con «sorpresa». Aceptó «sin pensarlo». «Es un honor ser pregonero de una virgen que genera tanta devoción en la ciudad». Él es perfectamente conocedor de esa devoción porque de alguna manera, la lleva en la sangre. Entre su familia ha habido fieles e incluso hermanos de la cofradía. «Me recuerda a mis abuelos, en especial a mi abuela Gregoria , que era muy devota, recuerdo que subía al santuario y cuando iba al novenario, la Virgen de la Montaña me evoca a mi familia».

En Semana Santa

Entre recuerdos de infancia y de idas y venidas a la concatedral a adivinar el manto, relata cómo ha vivido el proceso. En relación a si puede compararse con el que vivió para dar forma al pregón de Semana Santa, asegura que son dos cuestiones «diferentes» puesto que la Pasión reúne realidades «más plurales» y la Virgen de la Montaña es una celebración «homogénea».

No fue hasta Navidad cuando decidió ponerse a ello. Ha compaginado su labor en la universidad con las tareas de documentación para asentar la base. No obstante, lo deja claro. «No soy historiador». Su pregón se centró en tres núcleos, la bajada, la estancia en la ciudad y la subida en un formato que no apuesta por lo descriptivo. «Es lo más lírico posible». En este caso, al margen del guiño personal, ha querido tener una especial dedicatoria para los miembros de la cofradía que mantienen «viva» la tradición. «Hay referencias recurrentes a la labor que hacen los hermanos, quería que se sintieran acompañados y también que sirviera de recuerdo para los que ya no están, en la festividad de la patrona se refleja muy bien lo que se conoce como ‘piedad popular’, la gente vive una devoción tan grande que trasciende».