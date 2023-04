En Cáceres hay 417 locales comerciales vacíos. Es un dato que ofreció la concejala de Economía y Hacienda, María Ángeles Costa, en el debate este jueves, en el pleno de la corporación local, de la moción del grupo socialista (en el gobierno municipal) en la que se plantea un recargo del 50% en el IBI de los locales vacíos. Costa dio contenido a su intervención con un informe del colegio oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria, que se basa en su cartera de oferta y en el que "se habla de 417 locales en alquiler". "Un número muy considerable, que siempre será menor" que el total que hay, especificó Costa.

La moción se aprobó con los votos a favor de los grupos municipales del PSOE, Unidas Podemos y del edil no adscrito Teófilo Amores. Lo que se hace con la moción es instar al Gobierno a una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que regule la aplicación de un recargo del 50% en el IBI a pagar por los propietarios de locales comerciales que estén vacíos. La efectividad de la moción está por ver. Solo se insta. Pero al menos el debate sirvió para conocer la situación del sector por los datos que se expusieron.

En esta sesión también se conoció la renuncia de la concejala Raquel Preciados a su acta como edil de Ciudadanos, grupo del que ha sido, hasta este jueves, su portavoz. Preciados forma parte de la candidatura del PP a las próximas elecciones municipales, ocupa el número tres. Tras la notificación oficial al pleno de su renuncia, Preciados, a la que habían regalado un ramo de flores, abandonó la sesión.

La concejala de Economía detalló el informe del colegio profesional por zonas. En Aldea Moret y La Cañada hay 19 locales disponibles. En casco antiguo, San Blas y plaza de toros son 30. En Ruta de la Plata, Cabezarrubia, Vivero, Castellano y Macondo son 43. En San Francisco, Vistahermosa, Casa Plata, Roche Sur Yon y Las 300 son 44. En San Pedro, San Antón, Pintores, Moret, Parras, Clavellinas, plaza Marrón y Camino Llano son 45. En Virgen de Guadalupe y La Madrila son 47. Montesol, Mejostilla, Gredos y Cáceres el Viejo son 51. Moctezuma, Fratres y Nuevo Cáceres son 54. Plaza de América, avenidas de España, Alemania y Portugal, Gil Cordero, Antonio Hurtado, San Pedro de Alcántara y ronda del Carmen son 84. "Los datos son más que relevantes para dejar de mirar hacia otro lado", apostilló Costa.

La concejala insistió en que son varios los motivos por los que están vacíos. Pero destacó que hay uno "que es sangrante, es el precio de alquiler de los locales, que es alto". Y en este punto Costa volvió a acudir a datos del colegio de agentes de la propiedad, en cuyo informe se asegura que los precios de Cáceres son "los más altos de Extremadura". "En el último trimestre se han incrementado un 18,30%, mientras que en el último año ha sido de un 23,60%".

"Cáceres, en comparación con otras capitales similares, es una plaza cara, lo que hace que incluso las grandes cadenas y empresas la estén abandonando" María Ángeles Costa - Concejala de Economía y Hacienda (PSOE)

Según las observaciones del colegio profesional leídas por Costa, "Cáceres, en comparación con otras capitales similares, es una plaza cara, lo que hace que incluso las grandes cadenas y empresas estén abandonando la ciudad". En el municipio "sigue primando el componente de rentabilidad neta instantánea frente al componente de rentabilidad en el tiempo". En la ley de Haciendas Locales no hay un recargo para los locales vacíos, "y eso es lo que estamos pidiendo", concretó la edil.

"Lo malo no es ya que esos locales se encuentren en una situación de abandono, sino que por su aspecto perjudican de forma notable al resto de comercios abiertos a su alrededor" Teófilo Amores - Concejal no adscrito

En el debate, Amores y el concejal de Unidas Podemos Raúl Martín explicaron las razones de su respaldo a la moción del grupo socialista. Amores lamentó la situación de abandono que presentan locales de calles céntricas, como Pintores y Moret, "y lo malo no es ya que esos locales se encuentren así, sino que por su aspecto perjudican de forma notable al resto de comercios abiertos a su alrededor, causándoles un lucro cesante que daña a los que con su esfuerzo y sacrificio intentan mantener en activo su actividad profesional". Amores justificó su apoyo por considerar que "resulta imprescindible tomar medidas que conduzcan a solucionar este problema", aunque expresó su convencimiento de que al Gobierno de la nación "este problema, como otros, le trae sin cuidado".

"(En la nueva ley de Vivienda) hay recargos impositivos del 150% a la vivienda vacía, por lo que instamos a replantear ese recargo del 50%, que a nuestro entender se queda escaso" Raúl Martín - Concejal de Unidas Podemos

Martín llegó a considerar corto ese recargo del 50%, "que debería ser más contundente". El concejal de Unidas Podemos planteó que se tomase con referencia la nueva ley de Vivienda "que vamos a sacar de forma conjunta a nivel estatal". Precisó que en la misma se contemplan "recargos impositivos del 150% a la vivienda vacía, por lo que instamos a replantear ese recargo del 50%, que a nuestro entender se queda escaso". También planteó que el acuerdo no se limite a instar al Gobierno, sino que además se traslade al Congreso de los Diputados por parte de los representantes elegidos por la circunscripción de Cáceres.

El rechazo a la moción lo capitalizaron las concejalas del PP Elena Manzano y la edil no adscrita Mar Díaz, que pertenece al partido Cáceres Viva. Manzano aludió primero a las deficiencias en la redacción de la moción, ya que en la misma no se especifica sobre qué tributo se aplica el recargo ni si es sobre la base imponible o sobre la cuota líquida. Si es sobre el IBI, como luego especificó Costa en su réplica a Manzano, la edil del PP recordó que en la ordenanza en vigor ya se prevé un recargo del 50% sobre la cuota fija cuando se trata de viviendas vacías, un incremento cuya aplicación "no se ha generalizado en la mayoría de los ayuntamientos -en el de Cáceres no ha tenido una aplicación efectiva- y ahora además se ha dado un paso más en Extremadura" con una modificación legislativa que "anula la exigencia de ese recargo", recordó la edil

Manzano citó como la ley tributaria establece la finalidad de los tributos, que es la "de sufragar los gastos públicos". "El sistema tributario está proporcionando a día de hoy ingresos suficientes a todos los niveles para prestar competencias", precisó Manzano, que recordó que el Estado, en 2022, ha ingresado 32.300 millones de euros más, la comunidad autónoma en torno a los 700 millones más y en el ayuntamiento la liquidación de 2022 se cerró con un remanente de 16,3 millones, "por lo tanto, dinero no lo necesitamos, incrementar la recaudación no lo necesitamos", concretó la concejala.

"Lo que harán -los propietarios- será repercutir el recargo en el precio del alquiler, subirá el precio y lo único que va a provocar es el encarecimiento del alquiler" Elena Manzano - Concejala del PP

En cuanto a que con este recargo se propicie la ocupación de los locales vacíos, la concejala popular mostró sus dudas. "¿Cree que ese recargo en el IBI lo van a pagar los propietarios de los locales?", preguntó Manzano a Costa. "Lo que harán -los propietarios- será repercutirlo en el precio del alquiler, subirá el precio y lo único que va a provocar es el encarecimiento del alquiler", añadió la concejala popular.

Como alternativa al recargo y para impulsar el alquiler, Manzano propuso "la ayuda a los que quieren alquilar" y la exigencia a los propietarios de locales vacíos de que "los tengan en unas condiciones óptimas". El alquiler "hay que propiciarlo no gravando en mayor medida a esos propietarios; si tenemos 400 locales vacíos es porque las políticas de comercio no han funcionado, vamos a activar las políticas de promoción del comercio y vamos a ayudar a esas personas que tienen interés por desempeñar su actividad". "Vamos a trabajar en un paquete de ayudas, de medidas concretas dirigidas a contribuir que estas personas mantengan sus negocios con ayudas dirigidas a pagar el elevado coste de los carburantes, de los suministros básicos y de los alquileres", concretó la edil del PP.