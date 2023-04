La Sentipensante, una apuesta por la salud cacereña

El consumo de productos ecológicos va en aumento. Hace ya tiempo que Aída Ortega decidió apostar, en su día a día, por este tipo de negocios, convencida de la necesidad de aportar su grano de arena a la preservación del medio ambiente. Su tienda, La Sentipensante (guiño al escritor uruguayo Eduardo Galeano), abrió hace unos años en la cacereña calle San Justo. «Consumir productos ecológicos es cuidar el entorno y proteger nuestra salud. El consumo responsable no es una moda, es una conciencia», manifiesta la joven.

En La Sentipensante, la gente puede encontrar un ambiente muy acogedor y relajado. Entre las estanterías del local sobresalen desde género de cuidados personales, cosméticos, limpieza, pasando por un mini huerto (perejil, albahaca y cilantro), cocinas solares, bastoncillos artesanos, juegos... Aunque los más demandados son el champú y el desodorante sólido. Su vida ahora, tras el mostrador, pasa por recomendar a los clientes que acuden a su tienda, aquellos productos con los que pueden cuidar de su salud. «Trabajo con materias de calidad y en la medida de lo posible, que sea de la provincia de Cáceres y extremeño. Partiendo de la base de que no existen los productos milagro, todo lo natural siempre es mucho mejor para nuestra piel, para nuestro pelo y por supuesto, para el medioambiente», asegura.

Un sambenito que tienen los artículos ecológicos es el precio. En los de limpieza del hogar, por poner un ejemplo, incluso hay quien asegura que no son tan efectivos como los convencionales sin ni siquiera haberlos probado. «Los precios son similares a los convencionales y tienen muy buena acogida porque los clientes ven que es un producto eficiente, con el que no generas residuos y a un precio económico», destaca la propietaria del comercio a El Periódico Extremadura.

La tienda posee muy buena prensa. Y no es de extrañar. «Estoy muy feliz porque me dedico a algo que realmente me gusta. El boca a boca hace mucho y es muy común que vengan nuevos clientes que han sido recomendados por algún familiar o amigo», concluye Aída Ortega desde su local que, sin duda alguna, invita a adentrarse en un mundo nuevo.