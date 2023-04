El ayuntamiento volverá a sacar a licitación la revisión del plan especial, la norma que regula las intervenciones urbanísticas en el centro histórico de la ciudad. El plan en vigor es de hace más de treinta años, se aprobó definitivamente en el mes de marzo de 1990. Su revisión se adjudicó en 2018 a Fraile Arquitecto por un importe de 250.000 euros y el contrato se rescindió en diciembre del pasado año. Parte del trabajo realizado por el estudio de arquitectura sirve y se podrá utilizar, según explicó este viernes el concejal delegado de Urbanismo, José Ramón Bello.

Bello detalló que el pliego de condiciones que se elaboró para adjudicar el contrato en 2018 no fue el más adecuado y que por medio hubo no solo la pandemia, sino también la entrada en vigor de la nueva ley del suelo de Extremadura y la elaboración de otros planes específicos que condicionan al global del plan especial, como los de Maltravieso, Ribera del Marco y Madruelo, unos documentos que se tendrán que incorporar a la futura revisión del plan especial que se haga. La rescisión del contrato con Fraile Arquitecto se hizo de mutuo acuerdo con el ayuntamiento, según comentó Bello. Por parte del estudio técnico no se realizaron este jueves valoraciones sobre esta ruptura y se remitió a los argumentos que diese el consistorio.

Bello comentó que los pasos que se están dando desde que se decidió la rescisión del contrato son la elaboración de un plan de gestión de todo el recinto que tiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Este plan es una exigencia de la Unesco, según precisó el concejal. Luego se trabaja en los planes concretos de los tres espacios citados (Maltravieso, Ribera del Marco y Madruelo -en la zona donde se acometerá el museo y el aparcamiento en las instalaciones de Iberdrola en fuente Rocha).

En cuanto a la futura adjudicación de un nuevo contrato para revisar el plan especial, Bello opinó que lo adecuado, ya que estaría en consonancia con las directrices de la nueva ley del suelo de Extremadura, es que no solo se afrontase la revisión de la normativa del centro histórico sino también del Plan General Municipal.