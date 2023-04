Cambia la rutina de la compra en Cáceres: menos cantidad, más envasados y más marcas blancas

Van más veces al supermercado o la frutería para comprar lo que necesitan, nada de excesos. Vuelven a elegir con preferencia las marcas blancas. Muchos se decantan ahora por los embutidos envasados, no porque les gusten más, sino porque llevan una cantidad pequeña y económica acorde a los tiempos. Dejan menos espacio en su cesta para los caprichos o los artículos gourmet, ya que la subida de los alimentos básicos acapara el presupuesto. Estos son algunos de los cambios de hábito que han experimentado los cacereños al hacer la compra, a fin de poder afrontar un encarecimiento que no da tregua: marzo ha registrado otro alza nacional del 16,5% en los precios de los alimentos respecto al mismo mes del año anterior, el segundo mayor incremento interanual después de febrero (16,6%).

Los comercios consultados por este diario reconocen que el cliente está preocupado. «El comentario al pasar por caja se repite: por el mismo dinero, te llevas la mitad», revela Juan Manuel García, responsable de administración del Grupo Tambo, una de las mayores firmas de alimentación que operan en la provincia para mayoristas y minoristas.

El principal cambio que aprecian desde esta cadena estriba en el peso de la cesta: «La gente compra cantidades menores de productos frescos. Antes preveían para dos semanas, por así decirlo, y ahora van más al día», explica Juan Manuel. El grupo Tambo surte además a numerosas multitiendas y pequeños comercios de la provincia, y ocurre igual: «En vez de hacer una compra grande a la semana, prefieren venir dos veces, reponen lo que venden, no quieren stocks, compran con menos previsión», detalla.

Por otro lado, si las marcas blancas se dispararon en la crisis de 2008, ahora vuelven a subir. «Lo percibimos claramente porque son más asequibles y están muy bien aceptadas. Tratamos de ofrecer las que tienen una calidad/precio bastante óptima, la gente apuesta por ellas», señala Juan Manuel García. Es cierto que las primeras marcas hacen esfuerzos, que necesitan seguir vendiendo, pero en estos momentos el cliente prima el diferencial de precios para poder rellenar el frigorífico, «sobre todo en los hogares donde hay niños, porque los adultos se apañan mejor».

También cabe recordar que, al irse superando la anterior crisis, las primeras marcas se esforzaron por recobrar su cuota de mercado «y todo tendió a normalizarse».

Otra de las rutinas que se ha visto alterada es la compra de productos de charcutería al corte, que los consumidores siempre han preferido. «Pero al tener más merma y ser un poquito más costosos, ahora notamos que el público opta por llevarse los loncheados ya preparados, tratados y envasados, porque compran menos cantidad, tienen buena calidad y se apañan a mejor precio», subraya Juan Manuel García. «Los mismos fabricantes están dividiendo por ejemplo los formatos de 200 gramos en dos de 100, porque se conservan mejor y dan respuesta a esa tendencia del público de consumir lo que va necesitando».

Por cierto que las delicias de la despensa extremeña (ibéricos, buenos quesos...) también se ven afectadas por la subida de los artículos básicos. «Es verdad que se encarecieron y que luego se han quedado en precios más normales», informa el responsable de la administración de Tambo, «pero si tienes que gastarte más en arroz, te va quedando menos para jamón», reconoce.

Sin duda la tendencia global ha sido el descenso en el consumo de frescos, «si bien el cordero, al menos en nuestra zona, ya lleva un tiempo con precios más estabilizados a la baja. La ternera también subió durante unos meses y ahora está más equilibrada, aunque todavía deberá bajar». No obstante, los nubarrones de la sequía no despejan el horizonte de los costes. La merma del cereal podría afectar de lleno a otros sectores. De nuevo, circunstancias encadenadas que no ponen las cosas precisamente fáciles.

Dentro de los frescos también se encuadra el pescado. «En Cáceres se sigue manteniendo la compra por productos de temporada. Ahora estamos en la época de la caballa o verdel, y se consume bastante», afirma Cristina Salgado, responsable de una firma tan tradicional como Pescaderías Felipe Salgado. En la ciudad también se compra mucho pescado blanco «y la reina desde siempre es la merluza». En cuanto al pescado azul, la baza se la lleva el salmón. «Además van ganando posiciones las especies que vienen de la acuicultura, un poco más baratas pero muy sabrosas, sobre todo dorada y lubina», puntualiza.

El pescado fluctúa

Cristina precisa que el pescado «no ha aumentado mucho el precio en los últimos tiempos, ya lo hizo antes del verano pero luego se ha estabilizado. Hay algunas variedades que suben y bajan, que fluctúan, pero en general se va manteniendo».

La clientela afortunadamente no falla y además se renueva. «Lo que ha cambiado mucho es el perfil de los consumidores: ahora compran en días laborables para tener los fines de semana libres». Otro cambio: «Las nuevas generaciones no saben bien cómo preparar el pescado y eso incide también a la hora de la compra. El buen pescadero debe informarles para que prueben cosas nuevas, por eso este oficio tiene que conocerse a fondo», señala Cristina. Por cierto que la web de su empresa ofrece recetas y buenos consejos.

Por su parte, en Hiperfruta Canela, establecimiento de fruta, verduras y dulces situado en Antonio Silva, también se observan nuevas costumbres debido a la inflación. «Antes la gente compraba más por kilos y ahora lo hace por piezas. Se ha pasado por ejemplo de un kilo de pimientos a un par de ellos, que son los que de momento necesitan. Quieren evitar el desperdicio, porque los precios siguen subiendo. Para que una mañana te venga un producto rebajado, te llegan dos o tres aumentados», argumenta Desiré González, empleada del negocio. La sequía amenaza además a este sector. «También nos afectan las exportaciones a otros países que sufren falta de abastecimiento de ciertos productos, y que por tanto se encarecen aquí», lamenta.

De vender las patatas por 3 o 5 kilos, «ahora llegamos a despachar 5 piezas para una ensaladilla». El público hasta calcula los dulces por desayuno y día. Si vienen visitas, entonces acuden a comprar más. De modo que la gente prefiere ir asiduamente a la tienda, antes que gastar en exceso o exponerse a tirar un producto. Eso sí, al cacereño le gusta primar el producto nacional «y sobre todo el de la propia tierra».

Lo que no ven los comerciantes, de momento, es el fin de esta situación. Desde Tambo aprecian un comportamiento más estable de diversos productos, pero aún no se perfila un panorama claro. Mientras tanto, cadenas como la suya tratan de contener los precios. «No es cierto que las tiendas estén ganando con esto. A nosotros nos repercute el transporte, la materia prima, el proceso de fabricación… No podemos aplicar los márgenes reales porque tenemos que vender», confiesa Juan Manuel. Además, los ganaderos, agricultores o fabricantes con los que trata «están asustados». «Llega un punto en que no pueden aguantar los precios y saben que les repercutirá», desvela.