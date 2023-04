Octubre de 2017. Cáceres, calle Pintores. Claudio Portalo recitaba poemas de Miguel Hernández; en el suelo, su sombrero rojo, ya con monedas, y un cartel que rezaba ‘Estudiante de teatro sin recursos, también se aceptan libros’. Entonces hacía tres semanas que Pintores se había convertido en su particular teatro al aire libre, justo desde el día en que se vio en números rojos y una sonrisa lo lanzó a la calle. Hacía dos años que se había venido desde su Badajoz natal a Cáceres para cumplir su sueño de ser actor e ingresar en la Escuela Superior de Arte Dramático.

Los años siguientes han transcurrido como una montaña rusa hasta consolidarse como un rostro de referencia en series de televisión que lo han situado en el prime time de la pequeña pantalla. Hoy Portalo reaparece en este diario, bien distinto y bien parecido a aquel niño que fue, aunque ahora con la madurez y la sabiduría que le ha dado ponerse delante de las cámaras.

Andaba aún por aquí; corría 2019 cuando Claudio (Badajoz, 1997) acababa de publicar ‘Yi la la’, su primer poemario, una defensa de los cuerpos desnudos frente a la toxicidad de los telediarios. Entendía él esta obra como «el espejo o el reflejo de la sociedad de consumo superficial de la información en que habitamos. Y lo que nos conduce, de alguna u otra manera, a la desinformación. Entiendo ahora mismo la sociedad contemporánea siendo avasallada por la información, por diferentes medios. Lo que plasmo en el libro es cómo esa información interfiere en nosotros. De ahí se ha desarrollado la poética interferencial, que no es sino una adaptación de la nueva era hipermodernista a la poesía».

En casa de los Pastor

La frase, textual, fue el preludio de una gira poética que lo llevó por 15 presentaciones que derivaron en Madrid. Fue allí donde nació el encuentro con la capital. Y sin pensarlo, o quizá fruto de una rápida reflexión profunda, se mudó a la casa de Luis y Pedro Pastor. Arte en movimiento, música que hace arte, sonidos que son cultura y que son, también, Extremadura.

No tardó en ficharlo el equipo actoral de A6 Cinema. De ahí directamente la cuarta temporada de El Ministerio del Tiempo, en un elenco junto a otros actores como Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva y Macarena García. Apareció en los capítulos 2 y 4 encarnando a un jovencísimo Antonio Banderas, cuando el malagueño conoció en Madrid al director Pedro Almodóvar y se rodó ‘Laberinto de pasiones’. Fue un trabajo en el que Portalo establece similitudes entre la ficción y su experiencia personal: Banderas&Portalo, dos noveles probando suerte en la meca de España.

De repente llega 2020, año maldito donde los haya con la irrupción de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus. «Vuelvo a Badajoz y me sumo en una depresión profunda que me hace caer en lo más bajo», confiesa el artista. Fue una consecuencia del virus que arrastró y mermó la salud mental de miles de personas en todo el mundo. Fuerzas no le faltaron y aún casi con la cuarentena de por medio volvió a Madrid. Desde entonces vive una de las mejores etapas de su vida.

Ese verano fue un no parar. Editó ‘Karité’, su segundo poemario, donde explora tres caminos que se irán enfrentando y evolucionando a través de sus páginas. Dando forma concreta a los conceptos del niño y el hombre, la vida y la muerte y lo sensible y lo gamberro. Un libro que invita a explorar las entrañas del individuo contemporáneo a través de los ojos del artista. La presentación le hizo viajar por Málaga, Sevilla, A Coruña, Badajoz, y cómo no, Cáceres.

La poesía, la moda y la publicidad complementaban sus jornadas laborales hasta que en 2022 se topó con la tercera temporada de ‘La Caza. Guadiana’, que acaba de culminar su emisión con un éxito sin precedentes en RTVE. En el papel de Nico, Portalo forma parte de un equipo actoral que lideran Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez, metidos en los papeles de los sargentos Sara Campos, Víctor Gamero y el teniente Ernesto Selva, para investigar una matanza en serie en el pueblo de Frontera de Guadiana, en Huelva.

Es un thriller policiaco que previsiblemente desembarcará en Netflix, Y en mitad de todo eso, una parada en ‘Servir y proteger’, que también en La Primera, aborda la vida cotidiana de una comisaría de un barrio del sur de Madrid en la que se muestra el lado más humano de las personas que trabajan en ella.

El actor ya tiene en sus manos ‘Hiperpoemas’ (Fundación CB), su tercer poemario donde sigue explorando en la vida y en el ser, en la creencia de que la revolución es la necesidad de volver a rodar sobre uno mismo para ser consciente de la importancia de un presente que ahora Claudio Portalo vive de manera plena.