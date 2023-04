Irina Emeliánova, hija de Olga Ivínskaya, el último amor de Borís Pasternak que inspiró el personaje de Lara de la novela El doctor Zhivago, escribió estas palabras -recogidas ahora por Monika Zgustova- recordando su traslado a uno de los campos de trabajos forzados a los que el régimen soviético castigaba a los opositores: «Toda mi vida me he echado a temblar al recordar el largo camino que tuvimos que recorrer a pie sobre la nieve para llegar al campo de Taishet, de noche, cuando la temperatura descendía aún más. Pero también recuerdo que la noche era inmóvil, plateada, con luna llena, una noche que proyectaba sobre la nieve las sombras celestes de los pinos bajos y los tonos azules oscuros de las sombras de los altísimos abetos siberianos, que parecían cultivados en un jardín. Mientras caminábamos por el bosque, aún tenía ojos para su belleza».

Así miraba Basilio Sánchez (Cáceres, 1958), el jardín de su casa durante los días más difíciles de la primavera de la pandemia, cuando más que la muerte o las incertidumbres de la muerte, lo peor era la separación, el distanciamiento de aquellos con los que compartíamos nuestra vida. «Durante aquellos meses, en medio del sufrimiento y del desasosiego a los que todos nos veíamos sometidos, no dejé nunca de creer que era necesario -y quizás más necesario que nunca en esos momentos- seguir prestando atención a lo que nos rodeaba; realizar, pese al agotamiento colectivo y la desesperanza, un esfuerzo más: ese esfuerzo receptivo del que nos habla Simone Weil, que no es otro que el empeño por mantener en nosotros una mirada limpia dispuesta a entusiasmarse y que, en sí misma, constituye la más poderosa arma de resistencia».

Lo dice el poeta que está al frente de la Uci del Complejo Hospitalario de Cáceres que acaba de editar ‘El baile de los pájaros’, el número 15 de una trayectoria que arrancaba en 1984 con ‘A este lado del alba’. Cuatro años después de ‘He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes’, Premio Internacional de Poesía Loewe 2018, Sánchez vuelve a las librerías (lo hará mañana miércoles de la mano de Editorial Pre-textos).

Lo poético

Cuenta el poeta que «aún hay cosas que son más que el lenguaje. Hay ocasiones en las que no escribir es el único acto verdaderamente poético que la comunidad exige de nosotros. Tras la escritura entre 2016 y 2017 de ‘He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes’, me abandoné a uno de esos periodos de inactividad literaria a los que me entrego con gusto tras la publicación de un nuevo libro y que necesito para, en su momento, retomar la escritura con renovada intensidad. Tras dos años de silencio absoluto y de abundantes lecturas, la primavera de 2020 se me antojaba como el momento idóneo para volver a la poesía, algo que desde hace cuarenta años intento hacer compatible con mi trabajo diario en el Hospital Universitario de la ciudad en la que vivo. Pero las cosas no siempre salen como uno espera y ese año, contra todo pronóstico, acabó convirtiéndose en el año en el que el médico que hay en mí tuvo que desalojar de su casa, por la fuerza, al poeta que, por uno de esos azares de la vida, también existe en mí».

Éste es el único libro de los que ha escrito Basilio Sánchez en los que su profesión aparece en la solapa

Narra Basilio Sánchez que en la carta que en su momento envió al editor Manuel Borrás para acompañar al original de ‘El baile de los pájaros’, «le decía que solo cuando mejoraron las condiciones en los hospitales y cuando las posibilidades de un tratamiento eficaz empezaron a incidir en nuestro ánimo, retomé la escritura. Comencé a trabajar en unos pocos poemas que, como no podía ser de otra manera, incorporaban en cada una de sus palabras, y también en cada uno de sus silencios, ese esfuerzo de atención del que nos habla Weil, esa capacidad para entusiasmarme con las cosas que, día a día, a mi regreso del trabajo, yo mismo descubría en la naturaleza siempre renovada y siempre idéntica del jardín de mi casa y sus alrededores».

Detalla que el título está extraído de uno de los primeros poemas que comenzó a escribir y que es el eje sobre el que se va construyendo el resto. El libro se asienta en dos bases: la pandemia como experiencia profesional y la idea de la poesía como resistencia. Y luego está esa otra idea, la de la naturaleza, siempre presente en su obra pero que adquiere «intensidad con la edad, cuando uno es más sensible a las señales de alerta».

Aferrado

Precisamente era la naturaleza «la única cosa con sentido» a la que Basilio Sánchez confiesa que se «aferraba para mantener el sosiego y la esperanza a la vuelta del hospital». Tanto marcó el azote del coronavirus y sus escalofriantes consecuencias que éste es el único libro de los que ha escrito en los que su profesión aparece en la solapa. «Esos días de pandemia la naturaleza civilizada del jardín de mi casa era el territorio manso y compasivo, el único lugar del mundo donde no se había roto la razón y el sentimiento».

Se aferraba a la naturaleza para mantener el sosiego y la esperanza a la vuelta del hospital

En esos momentos de incertidumbre el poeta tuvo que marcharse para ejercer exclusivamente de médico. La poesía se convertía en resistencia y vínculo. Resistencia frente a las dificultades, fortaleza para mantener vínculos con nosotros mismos y con el mundo.

«Dicen los mayores que cuando una bandada de pájaros surca el cielo muy de mañana es que es día de boda. Los pájaros, en ese momento, acompañan con su danza en el cielo ese vínculo de dos personas que se aman en la tierra. Es el sello, la resistencia frente a la ruptura y la desintegración. Entre el cielo y la tierra existe un vínculo al que estoy invitado», dice Basilio Sánchez, con ese verbo fluido que sale de su boca para definir las 90 páginas que acaba de alumbrar.

«Las palabras reúnen todo lo que tenemos ante nosotros, lo que vemos y lo que no vemos. Las palabras nos vinculan con lo que existe y con lo que no existe. Congregan en nosotros, en lo que realmente somos, todo aquello que las fuerzas centrífugas del vacío y de la nada pretenden dispersar. Y esta unión, esta alianza, esta aproximación que sin desvelarnos los grandes misterios de nuestra existencia nos alumbra y protege, constituye -y por eso lo celebran los pájaros- la forma más humana, más modesta y más generosa del consuelo» que Basilio (médico que cura, poeta que sana) regala a sus lectores.