El agresor del alcalde del Casar de Cáceres alega una enfermedad mental

"Ese día perdió la consciencia". Esta es la línea de defensa que seguirá el agresor del alcalde del Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, que ha pedido ser absuelto alegando que padece una enfermedad mental.

El juicio estaba señalado este jueves en la Audiencia Provincial de Cáceres. El encuentro previo entre las partes, defensa y la fiscalía, para negociar un posible acuerdo se prolongó apenas unos minutos y no salió adelante. De este modo, la Sala llamó al acusado exclusivamente para hacerle saber que la vista se reanudará el 30 de mayo. El ministerio público pide para él siete meses de cárcel por un delito de atentado. En su petición ya contempla la eximente incompleta por alteración psíquica y un atenuante de reparación de daño, puesto que el acusado ya ha satisfecho los 131 euros por la montura de las gafas rotas. Se da la circunstancia de que la víctima no se ha personado en la causa como acusación particular.

Por su parte, el abogado que le representa, Carlos Tovar, confirmó en declaraciones a los medios que pedirá su absolución al entender que la agresión se produjo en un contexto en el que el acusado tenía disminuidas sus capacidades volitivas. «Tiene una enfermedad mental muy grave, es un paciente que desde que fue diagnosticado hace años ha tenido un comportamiento ejemplar, es una persona muy querida en el pueblo, es ingeniero y entendemos que la pena de cárcel no se ajusta a una situación como esta».

En esa línea, también expresó sus «disculpas» al propio Pacheco, también «una personas muy querida en la localidad y que bajo ninguna circunstancia merecía ser agredido». Del mismo modo, ratificó, tal y como así le expresó a la Sala en la vista previa, que pedirá la declaración de la psiquiatra que trata a su defendido. En segundo término, pidió hacer constar que la agresión se produjo un año después de que la cruz de los caídos, que en un principio apunta como objeto de la disputa, se retiró diez meses antes de que se produjeran los hechos.

En un primer momento, cuando tuvo lugar el incidente el 2 de marzo de 2022 se barajó como hipótesis a nivel oficial que la agresión se hubiera producido por un desacuerdo que mantenía el acusado con el alcalde del PSOE por haber retirado el vestigio franquista de una plaza del pueblo al cementerio. Tuvo lugar a las 13.00 horas mientras Pacheco se encontraba visitando junto a otros compañeros las obras de la plaza de Los Abuelos y Abuelas. «Un varón se ha bajado del coche y se ha abalanzado sobre mí y, sin mediar palabra, me ha propinado un puñetazo en la cara y se ha marchado. Las gafas han salido disparadas varios metros y he comenzado a sangrar por la nariz», relató el propio alcalde.