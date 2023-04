Seguramente que la mayoría de personas de este país no hayan podido resistirse a ver el célebre vídeo en el que David Bisbal se preocupa por "cómo están los máquinas", haciendo referencia a un grupo de chicos que le esperaban para hacerse unas cuantas fotos. En el clip, aparece el cantante almeriense con un traje rosa entrenado efusivamente al párking, haciendo gala de su tradicional espontaneidad que se ha convertido en viral. "Bueno, ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Venga, vamos a echarnos una fotillo", ha dado la vuelta al mundo y se ha colado también en la Procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña.

El momento de buen rollo lo protagonizaron, como no podía ser de otra forma, los tunos de la Tuna de Cáceres. A la llegada de este diario a Las Cuatro Esquinas, la fotógrafa Carla Graw le pidió a los componentes de la agrupación que se posaran para una fotografía. En ese momento, cientos de personas ocupaban ya este área cacereña en espera de que llegara la patrona. Ni cortos ni perezosos los tunos gritaron: '¿Cómo están los máquinas?' y añadieron: 'Venga, vamos a hacernos una fotillo', lo de que despertó la carcajada general entre los asistentes.

Y es que el vídeo de David Bisbal no es solo una máquina de viralidad sino un latiguillo que inunda cualquier acto público. La tuna, fundada en el curso 1961/1962, no escapó a ello y antes de cantarle Virgen Morenita, Bella Aurora, El Redoble y Clavelitos a la Montaña no dudó en preguntar: ¿cómo están los máquinas?.