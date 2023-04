De cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, el número uno de la candidatura de Cáceres Viva al ayuntamiento de la capital cacereña, Francisco Alcántara, clama contra el cierre de los negocios locales y lanza un 'no' rotundo a la mina de litio de Valdeflores.

--¿Qué radiografía hace, en trazos gruesos, sobre cómo se encuentra actualmente la ciudad?

--La ciudad ha perdido una oportunidad clara de crecimiento durante esta última legislatura. No soy un catastrofista pero es la realidad. Salaya no ha sido capaz de solucionar problemas que están enquistados desde hace mucho tiempo. Me duele que se cierren negocios de toda la vida, los locales vacíos, las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que el talento joven se marche fuera... Además hemos sido objeto de un olvido institucional tremendo por parte de Mérida o Madrid. Nosotros defendemos exclusivamente los intereses de Cáceres y de su provincia. Siempre el poco poder político que hemos tenido ha ido para los partidos mayoritarios, y la gente, después de 40 años de promesas incumplidas está muy cansada. Necesitamos que las cosas cambien de verdad.

--¿Qué medidas puede llevar a cabo un ayuntamiento para terminar con el éxodo de los jóvenes?

--Cáceres necesita incrementar su presupuesto municipal y crear un modelo de ciudad competitivo, de esta manera podemos plantear un proyecto de futuro. Y eso se traduce en establecer políticas que pueden frenar esta marcha. Creo que hay que trabajar más de cerca con la Universidad de Extremadura y atraer inversiones industriales. Por nuestra parte, a cada problema planteamos una solución. La industria cacereña debe ser absolutamente respetuosa con el medio ambiente y tiene que competir por ser tecnológica e innovadora. En Cáceres Viva, desarrollaremos varias líneas de acción que ayudarán a fortalecer este núcleo.

--¿Sí o no a la mina de litio?

--No rotundo al proyecto de la mina de litio. No estamos dispuestos a poner en riesgo la salud de los cacereños y el entorno natural que nos rodea. Provocará una gran destrucción medioambiental en la localidad. Daremos todos los pasos necesarios para pararlo.

--Diga 5 proyectos estrella que maneje en su programa electoral para el desarrollo de la localidad.

--Ampliación del Parque Científico Tecnológico del campus universitario y Fundecyt; crear una institución ferial; reapertura del Matadero Municipal; puesta en marcha de una ciudad financiera, para la instalación de los Servicios de Atención al Cliente de bancos y aseguradoras; y elaborar un plan estratégico de reactivación del comercio local. Entre otros muchos. Y tenemos el reto de que la política esté centrada en las personas.

--El lema de su proyecto es ‘primero Cáceres’. En caso, de conseguir representación municipal, ¿apoyará a cualquiera de los dos bloques –derecha-izquierda– para formar Gobierno en Cáceres?

--Me presento con la intención de ser alcalde y creo que contamos con un buen proyecto. Nunca apoyaremos una opción de gobierno que no se manifieste claramente en contra de la mina. No tenemos una preferencia ideológica, solo el interés por Cáceres y su provincia.

--Y la última, ¿Cáceres Viva es el contrapunto de Cáceres muerta?

--Queremos un Cáceres que crezca en población, industria y servicios.