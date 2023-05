Los barrios cacereños del distrito Oeste reclaman más inversión y una participación real

A los ciudadanos lógicamente les importa el devenir de la ciudad, la economía, el urbanismo, la cultura, el ocio... Pero sin duda, lo que más les interesa es el estado del paso de peatones que atraviesan cada día, la dotación de la parada de autobús más cercana a su casa, esas escaleras sin rampa para bajar al supermercado, la inseguridad por la falta de suficientes farolas en el parque anexo, el desgaste del acerado del barrio...

Por todo ello, El Periódico EXTREMADURA dedicará el último mes de su serie, en la que los distintos colectivos cacereños trasladan sus necesidades a la nueva corporación municipal que salga de las urnas el 28 de mayo, a recorrer las demandas concretas de los cuatro distritos. Comenzamos por el Oeste.

¿Presupuestos Participativos?

Antes de desgranar las propuestas concretas de las barriadas de esta zona, existe un malestar general en el distrito por la falta de celo con los Presupuestos Participativos, especialmente este año. Exigen que se subsane para que no vuelva a ocurrir. Se trata de un conjunto de proyectos elegidos cada ejercicio por colectivos y ciudadanía, financiados con 1 millón de €, que se reparten por los barrios de la ciudad según un acuerdo general, tras un proceso riguroso y participativo. Pues bien, las actuaciones de 2023 deberían haber comenzado a decidirse el pasado otoño, pero nada... «Parece que no se van a tramitar porque el presupuesto municipal de 2023 será prorroga del relativo a 2022. Pero eso no es ninguna excusa, ya que lo mismo ocurrió en 2019 y se eligieron diez proyectos».

Así lo explica el presidente del distrito Oeste, José Alberto Iglesias, quien afirma que se sienten «engañados», máxime cuando existe «una situación financiera sostenible en el ayuntamiento». De hecho, el 20 de marzo enviaron un correo a la alcaldía pidiendo una reunión urgente con el fin de no perder los Presupuestos Participativos 2023, sin que aún haya respuesta.

Por ello, el distrito reclama a la corporación municipal 2023-2027 un reglamento específico para estos presupuestos, «con la cuantía, las fechas de tramitación y las actuaciones susceptibles de ser contempladas, porque muchas veces se incluyen obras que atañen al presupuesto general del ayuntamiento», advierte el presidente. En los tres últimos años se ha intentado dicha normativa aunque no ha sido posible. «Ha faltado voluntad», lamentan desde el distrito.

Además, ese reglamento debería regular la ejecución, porque, sin ir más lejos, de los Presupuestos Participativos 2022 solo se han realizado hasta hoy un 30% de los proyectos.

Vía de la Plata

A continuación, las distintas asociaciones vecinales y sectoriales integradas en el distrito Oeste detallan sus necesidades más urgentes de cara a la nueva legislatura. La primera es Vía de la Plata, que tiene diversas cuestiones relacionadas con parques, jardines y arbolado. Entre ellas, la petición de que se abran los aseos públicos situados en el Parque Padre Pacífico, ya que niños y adultos a veces se ven obligados a ocultarse entre los arbustos y no parece la mejor opción. También se deben podar los plataneros (especialmente en la calle Córcega), ya que están deteriorando el pavimento y los garajes; y arreglar jardines y setos en general, «porque da pena las condiciones que presentan». Al mismo tiempo, se tienen que reformar «de una vez» los setos medianeros de Virgen de Guadalupe y avenida de las Arenas (frente al Dulce Chacón), por donde cruzan indebidamente los peatones, con riesgo de accidentes; y estudiar la ubicación de los setos de la calle Córcega y de los bancos, «porque en caso de fuego no pasarían los bomberos».

La asociación vecinal Vía de la Plata también reclama más control sobre «los abusos en la utilización del espacio público por parte de terrazas de bares y restaurantes en los paseos de Cabezarrubia», y solucionar el uso indebido de estos espacios por parte de una tienda de animales que da clases de adiestramiento en la vía pública. En cuanto al estado de las calles, solicita el bacheo correcto de Rodríguez de Ledesma para que las personas con discapacidad no tengan que salirse a la calzada; y el arreglo del acerado de algunas vías con baldosas rotas que suponen un peligro. Finalmente, demanda que se solvente el tema de olores que provoca el humo de un burguer del Centro Comercial Ruta de la Plata.

Castellanos-Macondo

Los residentes solicitan la instalación de badenes en la calle Manuel Pacheco, junto al puente elevado que cruza al colegio Francisco de Aldana. «A la hora de la salida del centro existe peligro de atropello por la velocidad a la que circulan los coches», señala la asociación. También plantea resaltes reductores de velocidad en el nuevo acceso de Macondo a la carretera de Malpartida, en ambos sentidos, «porque desde que se abrió recientemente al tráfico circulan vehículos por esas curvas de forma temeraria».

Por otra parte, el colectivo demanda la instalación de bancos entre la zona de Lidl y las antiguas viviendas de camineros, ya que en ese tramo pasean muchos mayores y no tienen dónde descansar. Por último, insta a la reparación de las pistas deportivas de Castellanos, «donde hay grietas por las que cabe un pie», y del acceso a las mimas.

El Junquillo

La primera demanda, por la que está luchando activamente el barrio en los últimos días, radica en la instalación de una parada más en El Junquillo que dé servicio a las nuevas viviendas construidas en la urbanización, ya que se encuentran a bastante distancia. La asociación de vecinos registró el pasado lunes cerca de 400 firmas en el Ayuntamiento de Cáceres, a fin de trasladar la cabecera de la línea 4 con dicho objetivo. «El nuevo vial de acceso a Castellanos-Macondo posibilita que pueda hacerse este ajuste, al representar un ahorro en distancia en el recorrido», insiste el colectivo.

Asimismo, se estima necesaria una ampliación del espacio y los juegos en los parques infantiles de la barriada, debido al aumento de usuarios. También se demandan columpios adaptados. Por otro lado, es preciso sombrear con plantas trepadoras o de forma artificial la zona del bulevar, y amojonar la cañada real para evitar el paso de coches (labor en este caso de la Junta de Extremadura), lo que evitaría el tránsito de vehículos que suelen verter escombros por la zona.

También conviene adecentar el puente de la vía del tren (cometido de ADIF), ya que presenta un aspecto «deteriorado y abandonado» a la entrada de la urbanización. Los vecinos proponen pintar, lucir con piedra natural o vestir la estructura con un jardín vertical.

De otro lado, plantean instalar pivotes en las esquinas de los edificios para evitar el deterioro ocasionado por vehículos tanto de reparto como particulares que estacionan en dichas zonas; instalar pasos de peatones elevados tanto en la entrada del barrio como cerca de los pasos cercanos a las viviendas; la unión con el carril bici situado junto a Carrefour; y la construcción (o cesión) de un local para uso social.

La Madrila-Peña del Cura

La barriada de la Madrila-Peña del Cura afirma que necesita «más pronto que tarde» una reforma o adecuación integral. Pintadas, calzadas deterioradas, barandillas rotas, una escasa iluminación y el mal estado del pavimento jalonan, según la asociación, el paisaje urbano. En concreto, el parque infantil «necesita adecentarse con urgencia», las entradas al Parque del Príncipe tienen que acondicionarse, «sobre todo la principal por la calle José Luis Cotallo», y la accesibilidad requiere un chequeo general en todo el barrio, «problema que se agudiza entre la población mayor».

La junta directiva recuerda especialmente los «altercados violentos recurrentes» y el «ruido nocturno» que se agudiza de jueves a domingo, «con repercusión en la salud de los vecinos». De hecho, pide soluciones frente a la falta de interés de algunos negocios por ubicarse en la zona, y recuerda que ya no hay centro de salud, farmacia ni supermercado, y proliferan los locales vacíos.

El Perú

Esta barriada recuerda que tiene una de las zonas verdes «menos utilizadas» de Cáceres. Se refiere al Parque José María Saponi, «que debe dinamizarse con más actividad para todo tipo de población, por ejemplo con pequeños conciertos. Hay que descongestionar el centro de la ciudad», plantean los vecinos. También consideran preciso introducir una zona de esparcimiento para la tercera edad, «debido a la tasa tan elevada de mayores de 60 años». El Perú, afirman, necesita además un centro de ocio para realizar cursos y otras iniciativas, dotado con biblioteca y zona de reuniones y ordenadores. Asimismo, el colectivo demanda la reforma de las aceras y otras dotaciones de la vía pública, y mejores accesos para dinamizar la barriada (limitada en parte por la N-630), fomentando así la «necesaria» apertura de nuevos negocios.

El Arco

La urbanización tiene un listado de deficiencias que necesita subsanar, especialmente referidas a infraestructuras. En primer lugar, la sustitución de tuberías de abastecimiento (las actuales son de fibrocemento) en toda la barriada «por sus roturas constantes». Además, la presión del agua potable se encuentra muy baja en la parte alta de El Arco. Del mismo modo, «los acerados y calzadas están en mal estado en gran parte de la urbanización», y también aparecen deteriorados los puentes que comunican con Castellanos y la Sierrilla.

Existen otros problemas de movilidad por los setos privados que complican el tránsito, y «las farolas en mitad de aceras estrechas que impiden el paso». Por último, los vecinos piden un parque canino en la zona próxima al V Centenario.

Club de Tenis Cabezarrubia

Los distritos cacereños no solo están formados por las asociaciones vecinales, también por otros colectivos que abogan por la participación como parte que son de la ciudad. Algunos de ellos han concretado sus propuestas de cara a la nueva corporación municipal 2023-2027. De este modo, el Real Club de Tenis Cabezarrubia plantea la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles para entidades sin ánimo de lucro; habilitar un nuevo acceso al aparcamiento desde la rotonda que une la N-630 con la Ronda Norte y la Ruta de la Plata, «ya que el actual es muy peligroso por su poca visibilidad y se han producido varios accidentes»; y finalmente adecuar la explanada de entrada al club con la creación de un aparcamiento público iluminado, y con marquesina para la actual parada del bus.

Fútbol Chapa y ExtreSwing

La asociación nacional de fútbol chapa, con sede en Cáceres, propone mejoras «realizables, beneficiosas y accesibles» que permitan a los ciudadanos realizar más actividades en los centros cívicos y sedes vecinales, entre ellas conexiones wifi de buena calidad y transferencia de datos; pantallas LCD o bien pantallas y proyectores; climatización adecuada; sillas cómodas; ‘photocall’ con logos municipales y de las asociaciones que utilizan cada recinto; dotación de borriquetas; cartel exterior con las actividades y colectivos que alberga cada espacio; proveedor de restauración y bar con precios asequibles; y de forma concreta una «intervención urgente» en los bajos de la asociación El Arco por su situación «insalubre», para su conversión en despachos y salones tan necesarios de cara a las actividades ciudadanas.

Por su parte, la asociación ‘ExtreSwing’, también ligada al distrito Oeste, demanda mayor flexibilidad en los horarios del centro cívico de esta zona (sobre todo en fin de semana) y un pavimento portátil para bailes en la calle (clandestinos).