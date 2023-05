Ciudadanos por Cáceres: «La ciudad no puede seguir sin soluciones»

Creó su empresa de la nada (Electrocash) y ahora encabeza la candidatura al Ayuntamiento de Cáceres por Ciudadanos. Francisco Piñero (10-11-1962) constituye una de las sorpresas de la campaña porque no es habitual que un empresario tan consolidado baje a la arena política. Afirma que lo hace «seriamente preocupado» por la ciudad, pero no cobraría nada, ni siquiera la asistencia a plenos. Así lo firmará ante notario.

Tiene 50 tiendas, factura 20 millones anuales, ha cumplido el sueño que muchos querrían. ¿Por qué se complica entrando en política?

Me lo pregunta todo el mundo, me dicen que llevar una empresa ya supone bastantes complicaciones. Pues precisamente lo hago por eso, porque en vez de quejarme con unos y con otros de la situación que sufrimos en Cáceres, prefiero dar un paso adelante. Sé que la política local es ingrata, sé que esto es complicarme la vida sin necesidad, pero no podemos seguir sin aportar soluciones a una ciudad paralizada.

Su diagnóstico es duro...

Existen más de 400 locales vacíos, las empresas no ven la forma de implantarse en Cáceres, los jóvenes se van y eso me preocupa muy especialmente. Hay datos demoledores. Tenemos que pararnos a pensar qué estamos haciendo mal en Cáceres, porque en otros lugares de la región no se ven tantos locales cerrados. Si yo he podido levantar mi empresa de la nada, algo podré aportar en favor de la sociedad. Hay que incentivar la paulatina industrialización, generar empleo, solucionar la situación de los polígonos…

¿Por qué elige Ciudadanos?

Me han hecho ofertas de otras formaciones, pero en Ciudadanos me pueden acompañar, y me acompañan, personas de distintas sensibilidades, de derechas y de izquierdas, no tan ideologizadas, que se basan sobre todo en la gestión. Son trabajadores y empresarios independientes que no hacen de la política su forma de vida, que van cada día a su puesto, que pagan nóminas cada mes, y sobre todo que creen que se puede hacer más por Cáceres.

Casi seguro tendría que pactar. ¿Con quién? ¿Con quién no?

Ahora mismo solo pensamos en ganar. Luego, si fuera necesario, veríamos quién puede aportar más para Cáceres, de momento no tenemos líneas rojas con nadie.

¿Qué exigiría sí o sí? ¿Y por dónde no pasaría nunca?

El primer punto incondicional es que el ayuntamiento se abra al ciudadano, que deje de ser un búnker, que la gente no se choque contra un muro. Otros ayuntamientos funcionan bien. ¿Algo innegociable? Estoy en contra de hablar de obras faraónicas que luego no se hacen. Cáceres necesita antes que nada numerosos arreglos en el día a día: barriadas, seguridad para el peatón…

Plantea muchos puntos económicos, incluso una auditoría para acabar con el «despilfarro» municipal...

Solo hay que aplicar el sentido común como hacemos todos en casa a la hora de gestionar las prioridades. Se pueden optimizar los recursos.

¿La mina?

Solo si se dieran todas las condiciones medioambientales adecuadas, si trajera trabajo y riqueza, y si no ocasionara daños al entorno.