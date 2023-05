Los eventos extraordinarios han vuelto a levantar quejas entre la policía local, esta vez a propósito del Festival Womad. Desde la jefatura se indica que para el multiétnico habrá en total siete servicios de Mandos, 112 servicios de agentes uniformados, seis servicios de agentes no uniformados y cinco servicios de operarios de grúa. Recalcan, en este sentido, que se trata de "servicios, no de agentes". Y se preguntan "¿Si en plantilla somos 135-140 cómo van a estar todos en el Vomad?".

La policía local indica también que "mandos apenas tenemos para Womad" y relata que "conductores de grúa estamos reforzando porque sigue habiendo pocos". Reitera que "sólo habrá un subisnpector el viernes de noche en Vomad, cuando debería haber uno cada noche y tarde como sucede con el Cuerpo Nacional de Policía".

Lamenta que desde el gobierno municipal se quiera dar la visión de "que estamos un ejército y eso no es cierto. De hecho -concluyen en la jefatura- no vamos a poder controlar todos los puntos de corte por falta de personal voluntario a hacer refuerzos porque no compensa trabajar todos los fines de semana desde enero a primeros se junio con tantos eventos".

Veintiún grupos y solistas difundirán en Cáceres del 11 al 14 de mayo los sonidos del mundo en la edición número treinta de Womad Cáceres, una fecha redonda que subraya el simbolismo que tiene para la ciudad cacereñael festival multicultural, convertido en una de sus citas imprescindibles.