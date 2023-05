Piden 18 años a un joven por agresión sexual y secuestro a su ex pareja en Montánchez

La acusación particular pide 18 años de cárcel a un joven acusado de agresión sexual y secuestro a su ex pareja, durante unos hechos que supuestamente sucedieron durante el verano de 2021 en la localidad cacereña de Montánchez pero que la Fiscalía Provincial considera que no están lo suficientemente acreditados.

En el verano de 2021 Los hechos supuestamente se produjeron en el verano de 2021, en el citado municipio de la Sierra de Montánchez y Tamuja, cuando, según la versión de la denunciante, su expareja intentó abusar de ella y la tuvo encerrada en su casa durante varias horas. Por ello, la acusación particular ha solicitado 18 años de cárcel para el acusado; mientras que la defensa su libre absolución, en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres. La Fiscalía Provincial considera que los hechos no están lo suficientemente acreditados La Fiscalía no ha realizado petición de pena y el juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial este jueves. Además, la Fiscalía Provincial considera que los hechos no están acreditados y que no ve delito alguno y, por lo tanto, no ha planteado acusación. De hecho, se trata de una causa que en la fase de instrucción se archivó por falta de pruebas contundentes, pero un recurso de la parte denunciante consiguió reabrir el caso, que ha quedado visto para sentencia.