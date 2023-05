La FP vive su mejor momento con 120 ciclos en Cáceres: cuáles son y dónde estudiarlos

"Cuando el alumno entra en un ciclo y le gusta, se come el mundo, es increíble, te pide más, se engancha». Así lo explica Raquel Jiménez, responsable de los estudios de Formación Profesional del IES EL Brocense. Tras 25 años de experiencia, reconoce que está viviendo los mejores momentos de una enseñanza «con un 80% de inserción laboral en los seis primeros meses, porque la FP genera los técnicos que realmente demanda el mercado», apunta Luis Morales, profesor de Formación y Orientación Laboral (FOL) del centro Educatec. Así es. Estas especialidades comienzan a valorarse en su justa medida por su capacidad de preparar con rapidez a trabajadores muy ligados a lo que realmente demanda el mercado en cada momento. Cáceres ofrece unas 120 titulaciones para el curso 23/24. El periodo de solicitudes se encuentra abierto hasta el 31 de mayo.

«Siempre he concebido la FP como enseñar una profesión y eso hoy día por fin se reconoce tal cual. En los últimos años se ha avanzado bastante, los alumnos ya dicen con orgullo ‘¡Estoy haciendo un ciclo de FP!'. Además, existe un volumen importante de paso desde la FP a la Universidad y a la inversa, de universitarios que vienen buscando las prácticas que les faltan», indica Raquel Jiménez.

Luis Morales explica lo que ha ocurrido durante décadas: «La sociedad apostó fuerte por la Universidad en los años 80 como un modo de democratizarla, de convertirla en ascensor social, de tirar para arriba del resto de las enseñanzas. Pero el tejido productivo de este país no da para acoger a tantos universitarios y se ha generado una frustración en varias generaciones al no encontrar trabajos de su titulación», señala. «Porque además, buena parte del mercado laboral va por otros derroteros, va dirigido especialmente a técnicos de FP. Hace ya décadas que lo vemos reflejado en Europa, que nos advierten la UE y la OCDE, pero ojo, hablamos de una FP con inversión, actualizada, innovadora... Llega tarde, pero por fin llega la gran apuesta», reconoce.

Una enseñanza que además se encamina rápidamente hacia el sistema dual, que combina el aprendizaje en el aula con la actividad en las empresas, donde realmente el alumno aprende lo que éstas necesitan. El próximo curso, otros 77 ciclos de Extremadura (habrá un total de 557) se transformarán a FP Dual (hasta alcanzar el 41%), y los 17 ciclos de nueva implantación aplicarán directamente dicho modelo, una formación muy práctica que muchas veces desemboca en una oferta firme de empleo. De hecho, hay sectores que avanzan tan rápidamente que apenas da tiempo a llevar esos contenidos al aula: se aprenden directamente en las prácticas de las empresas, y ellas necesitan a la vez formar mano de obra.

El director del IES El Brocense, Luis Godoy, afirma que «la forma de estudiar y trabajar es diferente en FP. Se trata de un alumnado con una motivación más definida y un aprendizaje muy práctico. Se cogen las herramientas desde el primer día, en nuestro caso cámaras de fotos, cámaras de vídeo… Van a los teatros, a los eventos… Su forma de funcionar es bastante madura, autónoma, por supuesto siempre con la guía del profesorado», describe.

Sistema que motiva

Un sistema que obtiene resultados claros: hablamos de estudiantes satisfechos, muy activos, conscientes de que lo que aprenden les va a servir de forma directa. De hecho, «la parte práctica, junto con la orientación del profesorado, les permite comenzar a funcionar rápido en un puesto de trabajo». De ahí que las exigencias en los módulos «sean elevadas para pasar al periodo de prácticas con garantías de que responderán muy bien», destaca el director de El Brocense.

El nivel de satisfacción de las empresas que colaboran con la FP Dual (600 en toda Extremadura) es tal que «muchas nos manifiestan su intención de repetir el siguiente año, nos dicen que están encantadas, y eso para el instituto supone mucho», revela Raquel Jiménez. «En concreto, nosotros conocemos el perfil de las empresas y de los alumnos, y hacemos la selección en virtud de esos perfiles, no por notas», subraya.

En su caso, los ciclos de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen; y Producción de Audiovisuales y Espectáculos, trabajan en periódicos, teatros, empresas de imagen y hasta en los rodajes de ‘Juegos de Tronos’. El primer alumno que hizo las prácticas con esta productora se quedó trabajando en ella. «Los ciclos en general son creativos, los estudiantes no solo aprenden una técnica sino que se dan cuenta de lo que pueden expresar con ella, y se involucran», señala Raquel Jiménez. De hecho, tiene creado un grupo de Telegram con antiguos alumnos por el que canaliza las ofertas de trabajo que llegan al centro, «y funciona muy bien».

Algunos ciclos registran una demanda tan alta que cubren sus plazas con rapidez. «Hay sectores dinámicos que necesitan continuamente puestos de trabajo. No se entiende por qué no se amplían esas líneas en lugar de dejar aspirantes fuera», plantea Luis Morales. Otros ciclos, en cambio, no se llenan aunque el mercado laboral sí los requiere con urgencia, «por eso resulta conveniente una orientación adecuada desde Primaria y Secundaria», precisa. «El alumnado entre 14 y 17 años debe tomar decisiones con los pies en el suelo, para evitar que vayan dando tumbos por el sistema educativo», advierte.

Así, en Extremadura se están desarrollando ámbitos como la economía verde y circular, energías sostenibles, estrategia digital, lucha contra la despoblación, regeneración urbana, planes logísticos, o asistencia a la tercera edad, en muchos casos con fondos europeos que aseguran su avance, y con una clara demanda de mano de obra. «Se trata de una oportunidad histórica, pero sin unos recursos humanos a la altura de las circunstancias, nos quedaremos una vez más en mitad de camino», advierte el profesor. «Por eso es importante reforzar líneas o poner en marcha los grados que precisa el mercado a corto y medio plazo».

De hecho, si eso se cumple, «Cáceres puede resultar incluso una ciudad muy atractiva para el alumnado de otros puntos del país que no consigue acceder al grado de FP que les interesa, incentivado además por el alquiler accesible». Además, el nuevo sistema tiene un trasvase claro desde y hacia la Universidad para quienes desean ampliar sus conocimientos en una y otra dirección.

A continuación, El Periódico EXTREMADURA ofrece todos los ciclos autorizados para impartir de forma presencial en Cáceres (oferta pública y privada) en el curso 2023/2024:

[Grado Básico (G.B) / Grado Medio (G.M) / Grado Superior (G.S)]

IES ÁGORA

Servicios comerciales (G.B)

Gestión Administrativa (G.M)

Administración y Finanzas (G.S)

Asistencia a la Dirección (G.S)

Actividades Comerciales (G.M)

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (G.S)

Marketing y Publicidad (G.S)

Administración de Sistemas Informáticos en Red (G.S.)

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (G.S.)

Desarrollo de Aplicaciones Web (G.S.)

IES JAVIER GARCÍA TÉLLEZ

Electricidad y electrónica (G.B.)

Mantenimiento de vehículos (G.B.)

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (G.M)

Instalaciones de Telecomunicaciones (G.M)

Mantenimiento Electrónico (G.S)

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (G.S)

Automatización y Robótica Industrial (G.S)

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (G.S)

Energías Renovables (G.S)

Cuidados Auxiliares de Enfermería (G.M)

Emergencias sanitarias (G.M)

Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (G.S)

Laboratorio clínico y biomédico (G.S)

Prótesis Dentales (G.S)

Radioterapia y Dosimetría (G.S)

Emergencias y Protección Civil (G.M)

Carrocería (G.M)

Electromecánica de Vehículos Automóviles (G.M)

Automoción (G.S)

IES UNIVERSIDAD LABORAL

Reforma y Mantenimiento de Edificios (G.B.)

Cocina y Restauración (G.B.)

Obra de Interior, Decoración y Rehabilitación (G.M)

Proyectos de Edificación (G.S)

Proyectos de Obra Civil (G.S)

Soldadura y Calderería (G.M)

Cocina y Gastronomía (G.M)

Servicios en Restauración (G.M)

Gestión de Alojamientos Turísticos (G.S)

Guía, Información y Asistencia Turísticas (G.S)

Dirección de Cocina (G.S)

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (G.M)

Prevención de Riesgos Profesionales (G.S)

Patronaje y Moda (G.S)

IES. VIRGEN DE GUADALUPE

Peluquería y estética (G.B.)

Carpintería y mueble (G.B.)

Estética y Belleza (G.M)

Peluquería y Cosm. Capilar (G.M)

Estética Integral y Bienestar (G.S)

Estilismo y Dirección de Peluquería (G.S)

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (G.S)

Instalación y Amueblamiento (G.M)

Diseño y Amueblamiento (G.S)

IES EL BROCENSE

Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (G.S)

Producción de Audiovisuales y Espectáculos (G.S)

IES AL-QÁZERES

Guía en el medio natural y de tiempo libre (G.M)

Enseñanza y animación sociodeportiva (G.S)

Atención a Personas en Situación de Dependencia (G.M)

Educación infantil (G.S)

Integración Social (G.S)

Promoción de Igualdad de Género (G.S)

IES HERNÁNDEZ PACHECO

Farmacia y Parafarmacia (G.M)

Higiene Bucodental (G.S)

EDUCATEC

Actividades Comerciales (G.M)

Gestión Administrativa (G.M)

Sistemas Microinformáticos y Redes (G.M)

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales (G. S)

Sistemas Telecomunicaciones e Informáticos (G.S)

Prevención de Riesgos Profesionales (G. S)

Educación Infantil (Primer Ciclo)

CARLOS TELLO

Estética y Belleza (G.M)

Peluquería y Cosmética

Capilar (G.M)

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (G. S)

Estilismo y Dirección de Peluquería (G. S)

CDS FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTIVA

Atletismo (G. M)

Disciplinas Hípicas de Salto, Doma y Concurso Completo (G. M)

Judo y Defensa Personal (G. M)

Salvamento y Socorrismo (G. M)

Técnico Deportivo en Baloncesto (G. M)

Vela con aparejo fijo (G. M)

Balonmano (G. M)

Fútbol Sala (G. M)

Emergencias Sanitarias (G. M)

Guía en el medio natural y de tiempo libre (G. M)

Cuidados Auxiliares de Enfermería (G. M)

Acondicionamiento Físico (G.S)

Educación Infantil (G.S)

Enseñanza y Animación Sociodeportiva (G.S)

Integración Social (G.S)

CESUR CÁCERES

Emergencias Sanitarias (G. M)

Farmacia y Parafarmacia (G. M)

Guía en el medio natural y de tiempo libre (G. M)

Cuidados Auxiliares de Enfermería (G. M)

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (G.S)

Laboratorio Clínico y Biomédico (G.S)

INSTITUTO DE TÉCNICAS DENTALES FORES

Higiene Bucodental (G.S)

Prótesis Dentales (G.S.)

SAGRADO CORAZÓN

Informática y comunicación (G.B)

Sistemas Microinformáticos y Redes (G.M)

Educación Infantil (G.S)

SAN ANTONIO DE PADUA

Técnico en Baloncesto (G.M)

Técnico Baloncesto (G.S)

Acondicionamiento Físico (G.S)

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (G.S)

DIOCESANO

Fútbol (G.M)

Fútbol Sala (G.M)

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (G.M)

Enseñanza y Animación Sociodeportiva (G.S)

FOREMPLEX

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (G.M)

Educación Infantil (G.S)

GRÁFICAS COLOR EXTREMADURA

Impresión en Art. Gráficas (G.M)

LICENCIADOS REUNIDOS

Atención a Personas en Situación de Dependencia (G.M)

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual

FORMACIÓN BALBO