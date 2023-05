La decisión sobre la mina se va a decidir en el próximo mandato en la Junta y el ayuntamiento, el que salga de las urnas el 28 de mayo. La empresa tiene la intención de presentar durante este verano, antes de agosto, toda la documentación que acredite la presencia de litio en Valdeflores, como resultado del permiso de exploración concedido en marzo por parte de la dirección general de Minas. También durante el verano tiene la pretensión de entregar todos los estudios para optar a la autorización de explotación. A partir de ese momento se decide la viabilidad de esta actuación. El permiso de exploración se concedió por un periodo de un año, la compañía tendría de plazo hasta marzo de 2024 para presentar sus conclusiones, pero lo hará antes para pasar a la siguiente fase: tramitar la obtención de la autorización de explotación del yacimiento.

Aunque la iniciativa se tramita como un proyecto empresarial de interés autonómico, lo que acorta los plazos administrativos, es difícil que haya una resolución antes de un año. Para obtener la autorización de explotación, la empresa debe aportar un estudio de impacto ambiental, que se presenta como la clave de la decisión final, un plan de explotación, un proyecto de restauración del terreno con los avales que den garantías y un documento que acredite la viabilidad económica de la actuación. En otras tramitaciones anteriores, y se entiende que en esta también, toda la documentación se somete a un periodo de información pública, en el que todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que se expone (en este proyecto por su volumen el interesado es toda la ciudad) pueden alegar, unas reclamaciones que en caso de desestimación pueden derivar en recursos ante el juzgado, que se prevé que los habrá.

Esta semana la Consejería para la Transición Ecológica ha remitido a la empresa el documento de alcance con consideraciones que se tienen que tomar en cuenta en la redacción del estudio de impacto ambiental. En el mismo, según recordó la Junta este viernes, se tienen que incluir las previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales, así como la estimación de los tipos y cantidades de residuos generados. También se tendrá que identificar, describir, analizar y cuantificar los posibles efectos, directos e indirectos, sobre factores como la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje, el urbanismo y el patrimonio cultural, un expediente tan amplio en el que tendrán que informar la mayoría de las administraciones.

La decisión va a depender de esa incidencia ambiental y sobre el territorio y de las previsiones de restauración. Ni el proyecto de explotación ni el de factibilidad recibirán grandes objeciones. Además de la administración autonómica, competente en Minas, también se necesitará la licencia del ayuntamiento, una autorización que debe estar acorde con el plan de urbanismo. En Valdeflores no se puede excavar, el plan lo prohíbe, pero la empresa argumenta que esta prohibición no afecta al subsuelo. Y el espacio que cuenta con más opciones para ubicar la planta industrial es no urbanizable protegido, no entra el uso industrial, lo que conllevaría una modificación del plan y, si se tramita, puede que una nueva revisión por las características de un proyecto como el que se promueve en la Montaña.