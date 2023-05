¿Qué pasaría si un paciente que se ha roto una pierna acude a rehabilitación pero debido a sus dificultades de movilidad no puede acceder a la consulta?. Pues esta situación es la que denuncian las empresarias de un clínica de fisioterapia en la calle Viena, que en enero solicitaron al ayuntamiento que les cediera una plaza de aparcamiento frente a su negocio para los usuarios de la consulta y en mayo siguen a la espera de contestación. «Llevamos cuatro meses esperando una respuesta», expone a este diario una de las tres socias, Montserrat Fondón.

El negocio, que cuenta con 400 metros cuadrados y crea nuevos puestos, ya ha concluido la obra en el local y ultima trámites de Sanidad para abrir sus puertas pero no pueden hacerlo si facilitar el acceso a los pacientes. Una de las socias sostiene que en su día realizaron la petición formal al ayuntamiento y lamentan que al no haber sido valorada aún por los técnicos municipales no puede llegar a la Policía Local, departamento que debe dar el visto bueno.

Asegura Fondón que lo que solicitan es una petición que sido favorable para otros negocios similares al suyo, siempre relacionados con el ámbito sanitario. «Si llega un paciente con una fractura o un esguince no puede entrar, lo que queremos tener un acceso de subida y bajada para facilitar a los pacientes que vienen con determinadas patologías que puedan entrar, los coches aparcan y una vez que los pacientes se bajan, se marchan, la fórmula es similar a la de carga y descarga», pone de manifiesto.

En su queja por la demora, la empresaria hace hincapié en que este tipo de situaciones afecten a emprendedores. «Siempre hablan de la importancia de que haya negocios nuevos y en nuestro caso no nos hacen caso», critican. Al tiempo que exponen su denuncia a este rotativo, han hecho llegar al ayuntamiento un escrito que dirigen a la alcaldía. En la misiva, hacen mención al «riesgo que asumen, a la inversión económica y al esfuerzo» y sostienen que para poder «ofrecer un servicio completo a los usuarios, en gran medida personas con movilidad reducida es necesario ofrecer un espacio de aparcamientos para uso exclusivo de forma que no tengan que superar ninguna barrera».

En relación a este asunto y a la demora en la respuesta, se pronunció el ayuntamiento que asegura a este diario que se trata de un caso «complejo» que se encuentra en estudio.