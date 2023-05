El Comité de Empresa del Servicio de Limpieza del Complejo Hospitalario de Cáceres y la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres han mantenido un encuentro para abordar las reivindicaciones laborales de la plantilla de ambos hospitales cacereños, así como las consecuencias que podría tener la huelga indefinida que comenzará el próximo día 15 de mayo, si la empresa no accede a las pretensiones laborales.

La Agrupación les ha trasladado su intranquilidad acerca de las consecuencias que acarrearía una huelga de limpieza en nuestros hospitales, "suciedad, infecciones y también de la posibilidad de que los quirófanos del hospital pudieran parar su actividad durante la huelga y así retrasar mucho más las operaciones pendientes". Ante esto la representación de la plantilla ha indicado que ningún servicio esencial está en peligro ya que la Administración se encargará de fijarlos como servicios mínimos.

“La población puede estar tranquila, se respetarán los servicios mínimos. No es nuestra intención perjudicar a nadie pero tenemos tanto derecho como el que más para reivindicar mejoras laborales. Después de 10 años sin una subida salarial y de falsas promesas no nos ha quedado otra que la huelga. No es un capricho, es por nuestros derechos", afirman desde el comité de empresa.

Las reivindicaciones de los huelguistas son tres. La primera de ella es un aumento de las tablas salariales del 8% para los próximos 4 años. La segunda es acabar con la discriminación laboral existente entre ambos hospitales, por el incumplimiento e inaplicación de las condiciones de la adjudicación, a los que se le aplican convenios distintos. La tercera es la introducción de un plus tóxico-peligroso, como el que tienen los trabajadores y trabajadoras del sector en la provincia de Badajoz.

Desde la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, “entienden como legítimas” las reivindicaciones de los trabajadores y esperan que el conflicto se resuelva lo antes posible por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cáceres. Igualmente indican que intentarán reunirse con la empresa concesionaria del servicio, Edifikare-Tersum, para intentar mediar en el conflicto.

¿Cuál está siendo la postura del Servicio Extremeño de Salud? El comité de empresa ha aprovechado para "manifestar su profunda decepción con la postura tomada por parte de la Gerencia del SES y del Área de Cáceres quienes se han posicionado claramente a favor de la empresa e incluso les han insinuado que deberían renunciar a ciertos derechos, históricamente consolidados, lo cual ha sido rechazado enérgicamente por el comité. Este es el agradecimiento que recibimos después de que la mayoría de nuestros compañeros se contagiaran de covid trabajando durante la pandemia. Nos sentimos ninguneados por el SES. Esperemos que recapaciten y convenzan a la empresa de la necesidad de evitar esta huelga. Estamos a tiempo", concluye el comité.