El Womad y la saga de Juego de Tronos logran un lleno histórico en Cáceres

Si abril ha sido "magnífico", mayo está siendo "maravilloso". Son palabras del concejal de Turismo, Jorge Villar, que acaba de indicar que el festival Womad, que comenzará este jueves en Cáceres, supondrá "un lleno absoluto de turistas". Villar señala que se trata de uno de "los mejores momentos en cuanto a ocupación y rentabilidad turística de la historia". Además, la capital tiene en ciernes el rodaje de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', saga de 'Juego de Tronos', gracias al cual están ocupadas "muchas habitaciones".

Villar ha alabado que los empresarios del sector "estén dando el máximo por atender la elevada demanda" y se ha mostrado "muy optimista" en el desarrollo tanto del Womad como de 'La Casa del Dragón'. Ha apuntado que la previsión es situarse por encima del "lleno técnico", superior al 95%. "El sábado será muy difícil encontrar habitaciones tanto en Cáceres como en sus alrededores".

Ha informado de que el jueves también va a buen ritmo porque uno de los platos fuertes de este Womad es la actuación de la cantante Susana Baca (tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos) que atrae a una gran cantidad de seguidores.

El concejal ha realizado estas declaraciones en El Círculo de la Diputación de Cáceres, que ha celebrado unas jornadas para poner sobre la mesa las relaciones de la tecnología con el turismo. A juicio del concejal "Cáceres es uno de los grandes referentes nacionales como destino turístico inteligente; una ciudad que utiliza la tecnología en la gestión del patrimonio. Se trata de una jornada de reflexión que une administraciones y empresas en la línea de colaboración entre la diputación, el ayuntamiento y empresas como Telefónica. Estamos para aprender y compartir", ha señalado el edil.

El patrimonio inteligente, ha detallado Jorge Villar, "mide los flujos a través de un proceso de digitalización. Nuestro producto va a enriquecerse en lo digital. Cáceres se puede visitar en dos, tres o cinco días, pero si visitamos la provincia la gente se quedará más tiempo. Hoy, sin esa transformación digital, no se entiende el turismo ni nuestra realidad ni economía".

Según el responsable municipal "necesitamos tener datos; Cáceres los recopila para ver cómo gestionar nuestro turismo". Y precisamente Womad es un ejemplo muy claro: "el de personas que acuden a la ciudad en unos días muy concretos. Gracias a Cáceres Patrimonio Inteligente estamos siendo capaces de contar esas personas y comprender sus flujos a través de cámaras instaladas por el ayuntamiento, que usan también los voluntarios de DYA y ARA. Son fundamentales para saber cómo moverse y realizar mejor su trabajo".

Villar ha dicho que "lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Aquí se trata de saber por dónde van los flujos, dónde tienes que ir mejorando, controlar el propio mantenimiento preventivo de los edificios, porque el mantenimiento es algo que está en la primera línea de la actualidad todos los días. Cáceres tiene necesidad de conservar un bien sin el que nuestro producto se quedaría cojo".

Villar se ha referido a todas las tecnologías que hoy permiten conocer el número de turistas, su procedencia, el gasto medio que dejan en la ciudad. Ese cruce de datos miden la calidad del turista. Es importante, por otro lado, saber interpretar los datos para mejorar el nivel de ocupación. "En Cáceres somos muy buenos en dos nichos de mercado, por un lado destacamos en segunda juventud, parejas de a partir de 60 años con altos niveles de renta que vienen a disfrutar de nuestra ciudad y, por otro lado, en el turista trending, que es el que nos permite estar de moda en redes". Ese tipo de visitante acude a Cáceres desde hace tres años, fundamentalmente atraído por el Museo Helga de Alvear".

Guillermo Santamaría, director de Telefónica en Extremadura, ha recordado que esta empresa es la adjudicataria de la dinamización del Círculo de la Diputación. Ha detallado que la jornada consiste en recopilar datos relacionados con el turismo que sirvan para tomar decisiones. "Tenemos a través de nuestra red móvil un porcentaje muy alto de las personas que pasan por la provincia de Cáceres. Podemos saber de dónde provienen, qué poder adquisitivo tienen, dónde pernoctan, qué nivel de gasto... y eso permite a los empresarios tomar decisiones o enfocar su márketing para mejorar la rentabilidad de los negocios turísticos y el impacto del turismo en la provincia".

En la capital cacereña queda constatado que un 80% del turismo es de procedencia nacional, un 20% internacional con tendencia al alza. Los principales mercados emisores nacionales son Andalucía y Madrid, aunque en verano crecen los del norte, País Vasco, Cataluña y Valencia. En cuanto al turista internacional, ha crecido Portugal seguido por los franceses, ingleses y alemanes, según ha concluido Villar.