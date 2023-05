Cáceres en clave El Carneril

«Un chaval del Carneril tenía un sueño: ser alcalde de Cáceres». Lo dice Francisco Alcántara una y otra vez, que tira de sus orígenes para situarse, a los ojos de la opinión pública, como el único valedor del cacereñismo más puro. El fenómeno Paco Alcántara es un poco parecido al de José María Saponi, cuando el que fue alcalde del Partido Popular arrasó en las municipales de 2003 con su lema ‘De Cáceres toda la vida’, que luego se transformó en el acrónimo ‘Catovi’ y que puede que los que se inventaran la consigna se estén tirando de los pelos si no se les ocurrió hacer el copyright.

Alcántara ha escogido su origen humilde como la bandera de su campaña. Es una buena estrategia, bien aceptada por la ciudadanía: el hombre que de la nada, con esfuerzo y dedicación, se hizo empresario y profesor universitario y que además se mete en política para mejorar la sociedad de su tiempo.

A sus 51 años Alcántara es un hombre ducho en el cuadrilátero municipal, al que aterrizó de la mano de Ciudadanos. El partido que representa ahora se llama Cáceres Viva, es más que un guiño sin disimulo a la defensa de la ciudad. Y en ese empeño, además, ha fichado a Montaña Chaves, la que fue portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña, que irá como número uno en su lista de candidatos para la Asamblea de Extremadura. De manera que Alcántara se erige, también, como el hombre que si es alcalde o tiene la llave de la gobernabilidad nunca permitirá la puesta en marcha de una mina de litio en la falda de la Montaña.

Alcántara tira de los lugares comunes que embelesan a Cáceres: el paseo de Cánovas, la creación de nuevas empresas, la parte antigua, la patrona, el no a la mina... Ese argumentario, bañado con el toque del Carneril, llega a la aorta del cacereño de a pie, que aún recuerda a Llopis Ivorra, el obispo más famoso y más querido de todos los tiempos que promovió la Asociación Benéfica Constructora Virgen de Guadalupe e hizo las casas en las que Alcántara pasó su infancia.

La mayoría de aquellos pisos del Carneril eran de 70 metros cuadrados y tres dormitorios, sin ascensor. Un barrio donde vivían los Labrador, un maestro de Obras casado con Jacinta, o el señor Borrega, el señor Manuel Novillo Bravo, que era empleado del Banco Hispanoamericano, y Encarna, que su marido trabajaba en El Paraíso, que era una tienda de telas de Pintores.

Alcántara presentará mañana, a partir de las 20.30 en el Hotel Alfonso IX de la calle Moret (más cacereñismo no cabe), su programa electoral y las candidaturas al ayuntamiento y al parlamento extremeño. Hoy se estrena en la pegada de carteles y se une así a la lista de los 10 candidatos que se medirán por la alcaldía, un hecho inédito (el de la decena) en la historia de la democracia de Cáceres.

Con el lema ‘Primero Cáceres’ pega los carteles en la parte baja de Cánovas y cerca de la estatua de Muñoz Chaves, «referente -recuerda Alcántara- del cacereñismo liberal».

La pegada electoral da inicio a la campaña. Ha comenzado la cuenta atrás, vital especialmente para Luis Salaya, el alcalde socialista que hoy vaticinó que ganará. «Empieza la campaña electoral el mismo día que empieza el Womad, lo cual para un alcalde es una pesadilla, es como la tormenta perfecta de trabajo en muy poco tiempo porque se junta el fin de semana de más tensión. Por eso -dice Salaya- mi campaña (con el lema ‘Creer en Cáceres’) empezará más bien el lunes».

Cervezas en el ‘Espiri’

Esta noche el regidor se toma unas cervezas sin alcohol durante la pegada de carteles que celebra en el barrio del Espíritu Santo (El ‘Espiri’) para demostrar su apuesta por los barrios. Horas antes confesaba ser «escéptico ante las campañas» porque «la decisión de voto está tomada mucho antes. El resultado no sabemos cuál es, pero prácticamente ya existe. Lo que queda ahora tiene más que ver con la coreografía. La gestión está ahí, los cacereños ya pueden valorarla».

«Voy a ganar y voy a gobernar. Cáceres está mejor que hace cuatro años», dice el alcalde Luis Salaya

Asegura que tiene «buenas expectativas. No quiero pasar de optimismo, pero creo que estamos en una buena posición, creo que vamos a ganar las elecciones y que vamos a gobernar. Es un análisis que no es especialmente sesudo y que compartiría casi cada vecino de la ciudad que le preguntásemos y lo que estoy pidiendo es un último empujón, un último apoyo para conseguir una mayoría suficiente para no depender de nadie. Lo que quiero es una mayoría suficiente para poder seguir haciendo esta ciudad, no depender de equilibrios y no tener que perder esfuerzo y energía en la búsqueda de acuerdos más de lo imprescindible. Cáceres -ha concluido- está mejor que hace cuatro años y pedimos a los cacereños la confianza para no volver atrás».

Aunque las pegadas de carteles de hoy ya no son las de antaño y quedan invisibilizadas por la vorágine de las redes sociales, lo cierto es que la de Cáceres es distinta dado el desfile de fuerzas políticas que se reparten por los paneles electorales desplegados por toda la ciudad: PP con Rafa Mateos y ‘Construir Cáceres contigo’, Podemos con Consuelo López y su ‘Valentía para transformar Cáceres’, Vox de Eduardo Gutiérrez y su ‘Cuida lo tuyo, cuida de Cáceres’, Ciudadanos de Paco Piñero y ‘Centrados en Cáceres’, Juntos por Extremadura de María Borrero y ‘Es el momento de pedir por lo nuestro’, Somos Cáceres de Raquel Iglesias y ‘Votar Somos Cáceres es votar por ti’, Levanta Cáceres del siempre mítico Felipe Vela y ‘El momento es ahora’ y Una Extremadura Digna de Óscar Pérez y ‘El Cáceres que merecemos’. Pérez, eso sí, merece un aparte: ejemplo de que la Ley Electoral siempre es beneficiosa para los partidos mayoritarios, de que el pez grande se come al chico. O no, hay veces que por muy seguro que se esté y con 10 en liza, la expectación manda.