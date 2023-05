Salaya: "Voy a ganar y voy a gobernar Cáceres"

Ganará y gobernará. Es la previsión que esta tarde ha hecho Luis Salaya, a pocas horas del comienzo de la campaña electoral. «Empieza la campaña el mismo día que empieza el Womad, lo cual para un alcalde es una pesadilla, es como la tormenta perfecta de trabajo en muy poco tiempo porque se junta el fin de semana de más tensión. Por eso -ha dicho el alcalde- mi campaña empezará más bien el lunes».

Hoy Salaya se tomará unas cervezas sin alcohol durante la pegada de carteles que celebrará con los compañeros de su partido en el barrio del Espíritu Santo. Confiesa ser «escéptico ante las campañas» porque «la decisión de voto está tomada mucho antes. El resultado no sabemos cuál es, pero prácticamente ya existe. Lo que queda ahora tiene más que ver con la coreografía. La gestión está ahí, los cacereños ya pueden valorarla».

Asegura que tiene «buenas expectativas. No quiero pasar de optimismo, pero creo que estamos en una buena posición, creo que vamos a ganar las elecciones y que vamos a gobernar. Es un análisis que no es especialmente sesudo y que compartiría casi cada vecino de la ciudad que le preguntásemos. Lo que estoy pidiendo -ha añadido el regidor- es un último empujón, un último apoyo para conseguir una mayoría suficiente para no depender de nadie. Lo que quiero es una mayoría suficiente para poder seguir haciendo esta ciudad, no depender de equilibrios y no tener que perder esfuerzo y energía en la búsqueda de acuerdos más de lo imprescindible. Cáceres -ha concluido- está mejor que hace cuatro años y por eso pedimos a los cacereños la confianza para no volver atrás».