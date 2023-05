Durante la Transición, tras 40 años de dictadura, los mítines se presentaban como una novedad desconocida para la mayoría de la población y tuvieron una gran acogida hasta el punto de llenar recintos.

El primero de éxito que tuvo lugar en Cáceres se celebró en el salón de actos del Instituto el Brocense y fue la presentación del Partido Popular de Areilza, Pío Cabanillas, etc. pero el más espectacular tuvo como protagonista a Felipe González en la plaza de toros con un lleno que ni siquiera superó Curro Romero.

Eran tiempos en que gran parte de los militantes significados de la izquierda y algunos del centro procedían directamente de los seminarios o de las organizaciones católicas que militaron primero en el Felipe ( Frente de Liberación Popular) y más tarde se radicalizaron tras el golpe de Pinochet hasta el punto de que algunos de ellos llegaron a la conclusión de que la revolución solo se haría con las armas y no con claveles como había sucedido en el envidiado 25 abril portugués que tantas expectativas había levantado en España. Otros muchos acabaron en el Partido Comunista donde no era extraño encontrar a herederos de las familias de derechas de toda la vida. Esto me lo contó el protagonista.

En uno de los grandes pueblos de la provincia de Córdoba se presentaba para alcalde como primero de la lista del PCE el hijo del mayor terrateniente de la comarca.

El día en el que celebraban el mitin entraba Pepe, que así se llamaba el alcaldable, y cuando tras recorrer el pasillo subió al estrado se escucho una voz desde el fondo del abarrotado recinto de una mujer que a su vez movía a entusiásticamente sus brazos: «Señorito Pepe!. !Señorito Pepe!».

Era la voz de una de las empleadas de hogar de la casa de sus padres. Los mandamases comunistas entraron en pánico pues pensaron que aquella voz, «señorito»; dicho en Andalucía, y aquel cariño habían echado por tierra sus expectativas.

Sin embargo, cosas de la política, obtuvo mayoría absoluta.