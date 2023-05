Una campaña dándolo todo en las redes sociales. Esa parece la consigna de los de Luis Salaya, que están empleándose a fondo en la pequeña pantalla del móvil para captar el interés de los ciudadanos. Ahora, el PSOE ha puesto el foco en los hombres fuertes de la candidatura del alcalde: David Holguín, Jorge Villar, Andrés Licerán , Ñete Bohigas y Paco Hurtado, quienes al unísono han cambiado las fotos de sus perfiles y con la sonrisa por bandera tratan de captar el 'like' de los internautas. Gana por goleada Holguín, de manera que si de una encuesta electoral se tratara, el concejal LGTBI sería el mejor valorado. Le siguen casi a la par Villar (de Turismo) y Licerán (de Infraestructuras). Ñete, ex de Ciudadanos, y la gran revelación del PSOE, suma puntos. Paco Hurtado, que va de número 13, es jefe de gabinete del alcalde, ya fue concejal, forofo del baloncesto y uno de los grandes discípulos del Padre Pacífico es el que menos 'Me gustas' atesora, seguramente porque es el que menos se prodiga en redes, aunque sea sobradamente conocido en la ciudad.

Al cambio de fotos de perfil, se ha sumado la difusión del cartel electoral, en el que aparecen todos los miembros de la candidatura en una imagen captada en el mirador del Amparo en la Montaña con el lema 'Creer en Cáceres'. Hasta ahora, el equipo de campaña de Salaya está ofreciendo una imagen tranquila del candidato, sin americanadas, sosegado, centrándose en la reunión con colectivos. El lunes tuvo un encuentro con los responsables de cooperación y ayer por la tarde con profesionales de la educación de diferentes centros de la ciudad. Salaya: "Cáceres es la ciudad donde queremos vivir el resto de nuestra vida" Esta mañana la acción se ha centrado en los mayores, aunque con un ligero resbalón, porque se presentaron las propuestas pero no hubo cita con la tercera edad. Fue sorprendente que el candidato socialista a la alcaldía visitara el hogar de la plaza Mayor y se quedara en la puerta. Allí, junto a las letras icónicas de Cáceres, hizo el anuncio de sus propuestas electorales para este colectivo pero sin mantener un encuentro con los beneficiarios. Envuelto en el trabajo diario del ayuntamiento, el líder del PSOE peca de no pisar la calle y no termina de rematar una campaña a lo grande, imagen bien distinta a la de hace cuatro años. Una de dos: o tiene muy claro que va a ganar o piensa que el voto se dirime en las redes sociales, su vehículo principal para conducir hasta el momento sus intenciones electorales.