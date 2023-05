Los videos caseros de Felipe Vela en Cáceres

Felipe Vela, candidato de Levanta Cáceres, se está empleando a fondo en una campaña centrada en vídeos caseros en los que tira de nostalgia, de un tiempo pasado que a sus ojos seguramente fue mejor y que, indudablemente, llega a la fibra de muchos cacereños de su generación. Vela ha sacado de su baúl personal de recuerdos las fotografías de su familia, de sus padres, de sus tiempos de fornido nadador, y otras más recientes en las que muestra su etapa de concejal, sus viajes por Europa o su afición incondicional por Serrat cuando aparece cantando en el Alf Karaoke del pasaje de Virgen de la Montaña.

Todo ese material lo ha agrupado en un video que titulado 'Érase una vez un soñador', aderezado con el Growning Pains de Bj Thomas&Jennifer Warnes, recorre algunos de los momentos más importantes de su vida. En otra de esas entregas audiovisuales que difunde en su perfil de Facebook asegura: "No me cansaré de pasear y pisar la parte antigua de Cáceres, mi refugio en noches de soledad y días intimistas. Nuestro casco histórico es nuestro mayor activo y merece un trato exquisito por parte de la administración. Jose y Toño lo miman día a día (dice en referencia a los empresarios de Atrio). Lo han impulsado con sus negocios de alto standing…". Y luego lanza su queja: "Pero siguen sin abrirse las puertas de los palacios, siguen sin verse sus claustros, sigue sin haber cafeterías en las que hacer parada, y siguen enquistadas adjudicaciones como la de la terraza de San Jorge", en referencia al parón de la cafetería que gestionaba la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero y que permanece cerrada por problemas técnicos y administrativos. En esta ocasión el vídeo se ilustra con 'Macetas de colores', el tema del grupo El Desván del Duende dedicado a Cáceres y que se convirtió en banda sonora de la capitalidad cuando Vela, siendo concejal con Carmen Heras como alcaldesa del PSOE lideró el Consorcio Cáceres 2016.

Vela se muestra convencido de que está "a las puertas de entrar en el ayuntamiento". Ante esta etapa de vuelta a la política que ahora vive asegura creer "sinceramente que puede hacerlo". Se pregunta, eso sí, si merece la pena. Y confiesa: "Todo ha cambiado tanto que ya no reconozco los valores de los que hacíamos gala los que entramos en las elecciones de 2003. Esto no es una presunción y si os quedan dudas tirad de hemeroteca y comparad. Hay días que me pregunto qué diablos hago aquí, si hasta podía decir eso de al suelo que vienen los nuestros. Pero tengo la respuesta: quiero a mi ciudad y la quiero bonita, engalanada de proyectos y halladera. Por esto -aclara- sigo compartiendo con muchos ciudadanos el deseo de que Cáceres quede en las mejores manos".

En otros videos se le ve practicando deporte en el Parque del Príncipe, al que califica como pulmón verde de la ciudad, y promete su cuidado y mejora. Especialmente emotivo es su paseo por la calle Sierpes, donde vivía su abuela: "Esta es la casa de mi abuela… -narra- aquí venía yo cuando estudiaba justo ahí en la calle Sierpes, en el colegio Paideuterion, me inventaba un dolorcillo de cabeza, me venía aquí y me pasaba un buen rato con ella. Y ella me cuidaba, no os podéis hacer una idea porque entre otras cosas yo era su nieto preferido".

Son tiempos de acelaramiento electoral, tiempos de edadismo, tiempos de 'juventud divino tesoro'. Y en estos tiempos nadan los 73 años de Felipe Vela. Desde luego su derecho a seguir, y también a pelear por el voto, es incontestable.